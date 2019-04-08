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Создатели "Слуги народа" извинились за "дебилов и даунов"

Понедельник, 8 апреля 2019, 18:23
Создатели Слуги народа извинились за дебилов и даунов

Авторы сериала "Слуга народа 3" и студии "Квартал 95" извинились перед зрителями за упоминание слов "олигофрены", "дауны", "дебилы" в третьем сезоне сериала.

Об этом говорится на Facebook-странице сериала.

"Хотим объяснить ситуацию, которую искусственно раскачивают наши политические оппоненты. Упоминание слов "олигофрены", "дауны", "дебилы" в сериале "Слуга народа 3" звучало не от персонажа Владимира Зеленского, а из уст основного антигероя Дмитрия Сурикова, отрицательного персонажа, коррумпированного представителя власти, который потерял покой и сон в борьбе за свое чиновничье кресло", - пояснили авторы.

В то же время, представители студии отмечают, что "ни в коем случае не хотели обидеть людей с особыми потребностями и их родных и близких".

"Мы приносим свои извинения тем, кто принял это лично. Но все мы не можем игнорировать тот факт, что, к сожалению, в нашем обществе слова "олигофрен", "даун", "дебил" используются в отрицательной коннотации. И эта проблема свидетельствует о существующей в обществе нетерпимости и неприятие людей с особыми потребностями", - говорится в сообщении.

В команде авторов указывают, что когда писали сценарий, даже не могли подумать, что "политические оппоненты Зеленского пойдут дальше отрицательного героя сериала "Слуга народа".

"В адрес Владимира и его избирателей постоянно звучат прямые оскорбления - "зе-дебилы", "недолюди", "ублюдки" и так далее. Как видим, этот эпизод сразу же оказался очень реалистичным, и в актуальной ситуации предвыборной кампании все гораздо хуже", - добавили авторы сериала.

5 апреля первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко обратилась к кандидату в президенты Владимиру Зеленскому с требованием в течение 24 часов извиниться перед людьми с синдромом Дауна, людьми с особыми потребностями, с другой сексуальной ориентацией и другие нетолерантные выражения.

В частности, на 55-й минуте 20-й секунде первой серии третьего сезона сериала в оскорбительном контексте герой Сурикова употребляет слова "дебилы", "олигофрены" и "дауны".

Напомним:

  • В первом туре выборов, состоявшихся 31 марта, победу одержали Владимир Зеленский (свыше 30% голосов) и Петр Порошенко (чуть меньше 16%).
  • Сейчас между кандидатами идет дискуссия по поводу времени и места проведения дебатов.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийвиборытелевидениеГеращенко
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