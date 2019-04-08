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Новости 8 апреля: дата и цена дебатов, Россия и ПАСЕ, отстраненный председатель Одесской ОГА

Понедельник, 8 апреля 2019, 21:03

Зеленский заявляет, что дебаты с Порошенко состоятся 19 апреля, Германия возглавила непубличную кампанию за снятие с России санкций в Совете Европы, Порошенко отстранил от должности председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, но тот не хочет идти – новости, которые были актуальны 8 апреля.

О дебатах

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявляет, что дебаты с действующим президентом Петром Порошенко состоятся 19 апреля на НСК "Олимпийский".

Председатель фракции БПП в Верховной Раде Артур Герасимов заявляет, Порошенко согласен на дебаты в любой день, в том числе и 19 апреля.

А председатель правления НОТУ Зураб Аласания заявил, что ориентировочная стоимость дебатов на НСК "Олимпийский" может стоить ориентировочно 6 миллионов гривен.

О России и ПАСЕ

Немецкие дипломаты и депутаты открыто ведут активные действия для снятия санкционного давления с Российской Федерации в Совете Европы и планируют достичь этого на текущей сессии ПАСЕ.

О главе Одесской ОГА

Президент Петр Порошенко отстранил от должности председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова.

Степанов сказал, что считает указ Порошенко о его отстранении незаконным, поскольку глав местных администраций можно уволить только по представлению Кабмина. Он отказался покидать пост.

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Украинская правда
Темы: дебатыРосcияОдессаПорошенкоЗеленский
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