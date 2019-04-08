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Правительство одобрило полиграф для проверки руководства Укроборонпрома

Понедельник, 8 апреля 2019, 21:28
Правительство одобрило полиграф для проверки руководства Укроборонпрома

Кабинет министров одобрил доработанный план реформирования оборонно-промышленного комплекса и внедрение дополнительных мер, в частности использование полиграфа для проверки коррупционных рисков среди руководства "Укроборонпрома" и других госпредприятий.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Кабинет министров одобрил доработанный план реформирования оборонно-промышленного комплекса и повышение уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа в части введения дополнительных мер по проверке наличия коррупционных рисков в деятельности руководства государственного концерна "Укроборонпром" и других государственных предприятий и акционерных обществ, где доля государства превышает 50 %", - говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что речь идет, в частности, о возможности использования полиграфов для проведения таких проверок.

Как отмечается в решении Кабмина, оно принято во исполнение указа президента №79, который вводит в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны.

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Напомним:

  • Издание "Bihus.info" опубликовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.
  • По данным журналистов, поставки контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковський. Его отец якобы как минимум однин раз получал "откат" в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.
  • 4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.
  • 6 марта президент Петр Порошенко заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны, что инициирует международный аудит и комплексную ревизию всех контрактов государственного концерна "Укроборонпром".
  • Гладковский-младший подал в суд на журналистов.
  • 7 марта НАБУ провело обыски у экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны и его сына.
  • После обнародования журналистского расследования вероятным сообщникам Гладковского, Жукову и Рогозе, объявили подозрения.
  • Позже в прокуратуре заявили, что не видят оснований для избрания меры пресечения Андрею Рогозе и Виталию Жукову, которых подозревают в занижении налогов.
  • 2 апреля Петр Порошенко обратился к правительству, чтобы организовать проверку на полиграфе для всех руководителей государственного концерна "Укроборонпром".

Украинская правда

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Темы: Кабинет министровУкроборонпром
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