Правительство одобрило полиграф для проверки руководства Укроборонпрома

Кабинет министров одобрил доработанный план реформирования оборонно-промышленного комплекса и внедрение дополнительных мер, в частности использование полиграфа для проверки коррупционных рисков среди руководства "Укроборонпрома" и других госпредприятий.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Кабинет министров одобрил доработанный план реформирования оборонно-промышленного комплекса и повышение уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа в части введения дополнительных мер по проверке наличия коррупционных рисков в деятельности руководства государственного концерна "Укроборонпром" и других государственных предприятий и акционерных обществ, где доля государства превышает 50 %", - говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что речь идет, в частности, о возможности использования полиграфов для проведения таких проверок.

Как отмечается в решении Кабмина, оно принято во исполнение указа президента №79, который вводит в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны.

Читайте также:

Война и бизнес. Как друзья Порошенко контролируют миллиардные заказы Укроборонпрома. Часть 1

Война и бизнес. Укроборонпром и его золотой менеджер. Часть 2

Младший партнер президента: что известно о бизнесе Олега Гладковского

Напомним: