Правительство одобрило полиграф для проверки руководства Укроборонпрома
Кабинет министров одобрил доработанный план реформирования оборонно-промышленного комплекса и внедрение дополнительных мер, в частности использование полиграфа для проверки коррупционных рисков среди руководства "Укроборонпрома" и других госпредприятий.
Об этом сообщает Правительственный портал.
"Кабинет министров одобрил доработанный план реформирования оборонно-промышленного комплекса и повышение уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа в части введения дополнительных мер по проверке наличия коррупционных рисков в деятельности руководства государственного концерна "Укроборонпром" и других государственных предприятий и акционерных обществ, где доля государства превышает 50 %", - говорится в сообщении.
В правительстве уточнили, что речь идет, в частности, о возможности использования полиграфов для проведения таких проверок.
Как отмечается в решении Кабмина, оно принято во исполнение указа президента №79, который вводит в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны.
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Младший партнер президента: что известно о бизнесе Олега Гладковского
Напомним:
- Издание "Bihus.info" опубликовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.
- По данным журналистов, поставки контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковський. Его отец якобы как минимум однин раз получал "откат" в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.
- 4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.
- 6 марта президент Петр Порошенко заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны, что инициирует международный аудит и комплексную ревизию всех контрактов государственного концерна "Укроборонпром".
- Гладковский-младший подал в суд на журналистов.
- 7 марта НАБУ провело обыски у экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны и его сына.
- После обнародования журналистского расследования вероятным сообщникам Гладковского, Жукову и Рогозе, объявили подозрения.
- Позже в прокуратуре заявили, что не видят оснований для избрания меры пресечения Андрею Рогозе и Виталию Жукову, которых подозревают в занижении налогов.
- 2 апреля Петр Порошенко обратился к правительству, чтобы организовать проверку на полиграфе для всех руководителей государственного концерна "Укроборонпром".