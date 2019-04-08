У Зеленского рассказали, о чем говорили с Аласанией
В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского отмечают, что предлагают проводить дебаты с действующим президентом Петром Порошенко 19 апреля на НСК "Олимпийский" и профинансировать их за счет избирательных фондов претендентов на должности главы государства.
Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" политконсультант и советник штаба Зеленского Дмитрий Разумков.
"Мы сегодня были в НОТУ и обсуждали эти вопросы. На самом деле, были предложения с нашей стороны, но пока ответа от оппонентов мы не получили. Было озвучено, что давайте проводить 19 апреля, на стадионе, и чтобы не нагружать бюджет своими "причудами" , давайте проводить за счет избирательных фондов кандидатов", - отметил он.
Он убежден, что дебаты должны состояться 19 апреля.
"Создается впечатление, что просто кто-то, видимо, не очень хочет на них идти, поэтому начинает выдумывать о 14-м (апреля). Так можно было поставить и 7-е, например, почему нет. Сегодня бы сказали - давайте проведем 7 апреля", - сказал Разумков.
"Последняя пятница перед "днем тишины" - это 19 апреля. И речь шла о 19-м числе. Почему вдруг появилось 14-е - это вопрос не ко мне, это вопрос к коллегам из штаба оппонента", - добавил представитель штаба Зеленского.
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Напомним:
- Перед первым туром президентских выборов Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко отказались прийти на дебаты в эфире "Общественного", однако затем Тимошенко показательно пришла на ток-шоу "Обратный отсчет". Она сказала короткую речь и ушла.
- В первом туре выборов, состоявшихся 31 марта, одержали победу Владимир Зеленский (немного больше 30% голосов) и Петр Порошенко (чуть меньше 16%).
- Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов в президенты, которые пройдут во второй тур выборов (состоится 21 апреля), принять участие в дебатах.
- Действующий президент Петр Порошенко заявил, что готов принять участие в дебатах с Владимиром Зеленским.
- Зеленский призвал Порошенко провести дебаты на стадионе "Олимпийский", тот согласился.
- Позже Порошенко призвал Зеленского прийти на дебаты на Олимпийский стадион 14 апреля.
- 8 апреля председатель правления НОТУ Зураб Аласания заявил, что собирается провести переговоры с командой Зеленского.
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