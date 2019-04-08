У Зеленского рассказали, о чем говорили с Аласанией

В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского отмечают, что предлагают проводить дебаты с действующим президентом Петром Порошенко 19 апреля на НСК "Олимпийский" и профинансировать их за счет избирательных фондов претендентов на должности главы государства.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" политконсультант и советник штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

"Мы сегодня были в НОТУ и обсуждали эти вопросы. На самом деле, были предложения с нашей стороны, но пока ответа от оппонентов мы не получили. Было озвучено, что давайте проводить 19 апреля, на стадионе, и чтобы не нагружать бюджет своими "причудами" , давайте проводить за счет избирательных фондов кандидатов", - отметил он.

Он убежден, что дебаты должны состояться 19 апреля.

"Создается впечатление, что просто кто-то, видимо, не очень хочет на них идти, поэтому начинает выдумывать о 14-м (апреля). Так можно было поставить и 7-е, например, почему нет. Сегодня бы сказали - давайте проведем 7 апреля", - сказал Разумков.

"Последняя пятница перед "днем ​​тишины" - это 19 апреля. И речь шла о 19-м числе. Почему вдруг появилось 14-е - это вопрос не ко мне, это вопрос к коллегам из штаба оппонента", - добавил представитель штаба Зеленского.

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Напомним: