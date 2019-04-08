Немецкие СМИ: Зеленскому нужны не дебаты, а "ссора вокруг них"
Шоу - козырь комика и кандидата в президенты Владимира Зеленского, но это еще не значит, что он заинтересован в дебатах.
Об этом пишет немецкое издание Spiegel Online, передает Deutsche Welle.
"Дебаты с опытным Порошенко представляют риск для новичка Зеленского. Ведь ему придется озвучивать конкретику по актуальным политическим вопросам, в прямом эфире меряться силами с президентом", - говорится в статье издания.
"Аналитик издания констатирует, что Зеленскому нужны не дебаты, а "ссора вокруг них", - подытоживает DW публикацию издания.
Также Deutsche Welle проанализировало публикации газеты Der Westen, которая спросила, оправданы ли ожидания, которые связывают избиратели Владимира Зеленского касательно борьбы с коррупцией и деолигархизации.
"Нет, - отвечает немецкий обозреватель. - Ведь самого Зеленского считают марионеткой олигарха Игоря Коломойского. Миллиардер уже не один год ведет войну с президентом Порошенко. Для олигарха еврейского происхождения все может измениться, если Зеленский станет президентом", - цитирует DW немецкую газету.
По утверждениям DW, Der Westen прогнозирует, что комик сможет победить в дебатах в том случае, если он даст исчерпывающие ответы по связям с Коломойским.
В то же время, другая газета Süddeutsche Zeitung отмечает, что успех Зеленского стал возможен благодаря Порошенко, который не выполнил предвыборных обещаний, в частности, по борьбе с коррупцией.
"Обоим претендентам придется измениться, если они хотят успешно управлять страной. Для Порошенко успех конкурента-комика, который выглядит абсурдным, вероятно, стал откровением о том, насколько серьезным является положение. Но и Зеленский не сможет вывести страну из нищеты только за счет своего самодовольства", - пишет SZ.
Немецкоязычная газета Швейцарии Neue Zürcher Zeitung называет телевизионные дебаты с Порошенко риском для Зеленского, который до сих пор избегал дебатов и интервью.
"Таким образом он не хотел отпугнуть своих разношерстных избирателей. В то же время стратегия Порошенко выставлять Зеленского "марионеткой Коломойского", "кандидатом россиян" или даже "угрозой для демократии" не только способствует усилению ненависти в обществе. Таким образом Порошенко отпугивает тех, кто колеблется", - приводит анализ швейцарского издания DW.
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Напомним:
- Перед первым туром президентских выборов Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко отказались прийти на дебаты в эфире "Общественного", однако затем Тимошенко показательно пришла на ток-шоу "Обратный отсчет". Она сказала короткую речь и ушла.
- В первом туре выборов, состоявшихся 31 марта, одержали победу Владимир Зеленский (немного больше 30% голосов) и Петр Порошенко (чуть меньше 16%).
- Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов в президенты, которые пройдут во второй тур выборов (состоится 21 апреля), принять участие в дебатах.
- Действующий президент Петр Порошенко заявил, что готов принять участие в дебатах с Владимиром Зеленским.
- Зеленский призвал Порошенко провести дебаты на стадионе "Олимпийский", тот согласился.
- Позже Порошенко призвал Зеленского прийти на дебаты на Олимпийский стадион 14 апреля.