Немецкие СМИ: Зеленскому нужны не дебаты, а "ссора вокруг них"

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Понедельник, 8 апреля 2019, 22:57

Шоу - козырь комика и кандидата в президенты Владимира Зеленского, но это еще не значит, что он заинтересован в дебатах.

Об этом пишет немецкое издание Spiegel Online, передает Deutsche Welle.

"Дебаты с опытным Порошенко представляют риск для новичка Зеленского. Ведь ему придется озвучивать конкретику по актуальным политическим вопросам, в прямом эфире меряться силами с президентом", - говорится в статье издания.

"Аналитик издания констатирует, что Зеленскому нужны не дебаты, а "ссора вокруг них", - подытоживает DW публикацию издания.

Также Deutsche Welle проанализировало публикации газеты Der Westen, которая спросила, оправданы ли ожидания, которые связывают избиратели Владимира Зеленского касательно борьбы с коррупцией и деолигархизации.

"Нет, - отвечает немецкий обозреватель. - Ведь самого Зеленского считают марионеткой олигарха Игоря Коломойского. Миллиардер уже не один год ведет войну с президентом Порошенко. Для олигарха еврейского происхождения все может измениться, если Зеленский станет президентом", - цитирует DW немецкую газету.

По утверждениям DW, Der Westen прогнозирует, что комик сможет победить в дебатах в том случае, если он даст исчерпывающие ответы по связям с Коломойским.

В то же время, другая газета Süddeutsche Zeitung отмечает, что успех Зеленского стал возможен благодаря Порошенко, который не выполнил предвыборных обещаний, в частности, по борьбе с коррупцией.

"Обоим претендентам придется измениться, если они хотят успешно управлять страной. Для Порошенко успех конкурента-комика, который выглядит абсурдным, вероятно, стал откровением о том, насколько серьезным является положение. Но и Зеленский не сможет вывести страну из нищеты только за счет своего самодовольства", - пишет SZ.

Немецкоязычная газета Швейцарии Neue Zürcher Zeitung называет телевизионные дебаты с Порошенко риском для Зеленского, который до сих пор избегал дебатов и интервью.

"Таким образом он не хотел отпугнуть своих разношерстных избирателей. В то же время стратегия Порошенко выставлять Зеленского "марионеткой Коломойского", "кандидатом россиян" или даже "угрозой для демократии" не только способствует усилению ненависти в обществе. Таким образом Порошенко отпугивает тех, кто колеблется", - приводит анализ швейцарского издания DW.

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Напомним:

  • Перед первым туром президентских выборов Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко отказались прийти на дебаты в эфире "Общественного", однако затем Тимошенко показательно пришла на ток-шоу "Обратный отсчет". Она сказала короткую речь и ушла.
  • В первом туре выборов, состоявшихся 31 марта, одержали победу Владимир Зеленский (немного больше 30% голосов) и Петр Порошенко (чуть меньше 16%).
  • Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов в президенты, которые пройдут во второй тур выборов (состоится 21 апреля), принять участие в дебатах.
  • Действующий президент Петр Порошенко заявил, что готов принять участие в дебатах с Владимиром Зеленским.
  • Зеленский призвал Порошенко провести дебаты на стадионе "Олимпийский", тот согласился.
  • Позже Порошенко призвал Зеленского прийти на дебаты на Олимпийский стадион 14 апреля.

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Темы: Зеленский СМИ Германия дебаты


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