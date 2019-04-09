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"Мой сын не террорист": Оккупанты в Крыму задержали мать политзаключенного

Вторник, 9 апреля 2019, 01:39

Российские силовики задержали в оккупированном Крыму мать политзаключенного Энвера Мамутова задержали за проведение одиночного пикета.

Об этом сообщил адвокат Рустем Кямилев в Facebook.

"Только стало известно что супругу и маму Энвера Мамутова осужденного на 17 лет забрали в отделение полиции города Бахчисарай для составления протокола, мы с коллегами выезжаем для оказания юридической помощи", — написал он.

Как сообщает "Крымская солидарность", Зарема Мамутова, выражая своё несогласие с обвинениями против своего сына и остальных политзаключённых, вышла с плакатом: "Мой сын не террорист. За что 17 лет". К ней подъехали сотрудники ДПС, она разъяснила им с какой целью проводит одиночный пикет. Супруга Энвера Мамутова — Алие — вела в этот момент прямой эфир в Facebook.

Подошёл ещё один сотрудник и предупредил её, что если она будет находиться рядом, будет считаться, что они вдвоём. Алие перешла на другую сторону дороги и продолжала вести съёмку оттуда.

Затем сотрудники полиции попросили подойти супругу и мать Энвера Мамутова, которая стояла на противоположной стороне дороги. 

Сотрудник полиции старший инспектор потребовал ее документы, мотивируя тем, что 54-й федеральный закон РФ разрешает проведение одиночных пикетов, но по его мнению, их было двое. Затем сказал, что доставят женщин в отдел и будут разбираться на месте.

Темы: Крымкрымские татарыоккупация
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