Порошенко готов участвовать в дебатах 14 и 19 апреля

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Вторник, 9 апреля 2019, 02:20

Действующий президент и кандидат в президенты Украины Петр Порошенко заявил о готовности участвовать в дебатах и 14, и 19 апреля.

Об этом Порошенко сказал в программе "Свобода слова" в эфире телеканала ICTV.

"Я точно буду на дебатах. Буду 14-го, буду 19-го и сделаю все возможное, что от меня зависит… Я буду, чтобы у вас было право – ключевое право демократии – голосовать после того, как вы получите полную информацию, а не только виртуальный сценарий, который написан политтехнологами", -  заявил он.

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Напомним:

  • В первом туре выборов, состоявшихся 31 марта, победу одержали Владимир Зеленский (свыше 30% голосов) и Петр Порошенко (чуть меньше 16%).
  • Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов в президенты, которые пройдут во второй тур выборов (состоится 21 апреля), принять участие в дебатах.
  • Действующий президент Петр Порошенко заявил, что готов принять участие в дебатах с Владимиром Зеленским.
  • Зеленский призвал Порошенко провести дебаты на стадионе "Олимпийский", тот согласился.
  • Позже Порошенко призвал Зеленского прийти на дебаты на Олимпийский стадион 14 апреля.
  • Представители штаба Владимира Зеленского предложили НСТУ провести дебаты перед вторым туром на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19 часов.
  • Глава правления НСТУ Зураб Аласания настаивает, что в соответсвии с законом официальные дебаты могут быть только в студии НСТУ.

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