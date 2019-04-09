Порошенко готов участвовать в дебатах 14 и 19 апреля

Действующий президент и кандидат в президенты Украины Петр Порошенко заявил о готовности участвовать в дебатах и 14, и 19 апреля.

Об этом Порошенко сказал в программе "Свобода слова" в эфире телеканала ICTV.

"Я точно буду на дебатах. Буду 14-го, буду 19-го и сделаю все возможное, что от меня зависит… Я буду, чтобы у вас было право – ключевое право демократии – голосовать после того, как вы получите полную информацию, а не только виртуальный сценарий, который написан политтехнологами", - заявил он.

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Напомним: