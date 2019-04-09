Порошенко готов участвовать в дебатах 14 и 19 апреля
Вторник, 9 апреля 2019, 02:20
Действующий президент и кандидат в президенты Украины Петр Порошенко заявил о готовности участвовать в дебатах и 14, и 19 апреля.
Об этом Порошенко сказал в программе "Свобода слова" в эфире телеканала ICTV.
"Я точно буду на дебатах. Буду 14-го, буду 19-го и сделаю все возможное, что от меня зависит… Я буду, чтобы у вас было право – ключевое право демократии – голосовать после того, как вы получите полную информацию, а не только виртуальный сценарий, который написан политтехнологами", - заявил он.
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Напомним:
- В первом туре выборов, состоявшихся 31 марта, победу одержали Владимир Зеленский (свыше 30% голосов) и Петр Порошенко (чуть меньше 16%).
- Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов в президенты, которые пройдут во второй тур выборов (состоится 21 апреля), принять участие в дебатах.
- Действующий президент Петр Порошенко заявил, что готов принять участие в дебатах с Владимиром Зеленским.
- Зеленский призвал Порошенко провести дебаты на стадионе "Олимпийский", тот согласился.
- Позже Порошенко призвал Зеленского прийти на дебаты на Олимпийский стадион 14 апреля.
- Представители штаба Владимира Зеленского предложили НСТУ провести дебаты перед вторым туром на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19 часов.
- Глава правления НСТУ Зураб Аласания настаивает, что в соответсвии с законом официальные дебаты могут быть только в студии НСТУ.