В НСК "Олимпийский" не согласились с озвученной НСТУ оценкой стоимости проведения дебатов
Администрация НСК "Олимпийский" настаивает, что стоимость проведения дебатов на стадионе между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко пока определить невозможно.
Об этом идется в заявлении администрации НСК "Олимпийский".
"Обращаем ваше внимание на то, что без детального технического задания, понимания формата и точной локации дебатов в пределах арены, наличия или отсутствия зрителей и многих других технических и организационных факторов, невозможно определить точную стоимость услуг по обеспечению организации и проведения мероприятия", - заявили в администрации стадиона.
Там добавили, что сформировать и обнародовать точную сумму можно будет только после согласования всех аспектов в рамках технического задания и проекта договора на проведение дебатов.
Администрация НСК "Олимпийский" обратилась к НСТУ с просьбой ответственно подходить к оценкам стоимости проведения дебатов между кандидатами в президенты Украины на стадионе.
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Напомним:
- Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов в президенты, которые пройдут во второй тур выборов (состоится 21 апреля), принять участие в дебатах.
- Зеленский призвал Порошенко провести дебаты на стадионе "Олимпийский", тот согласился.
- В НСТУ заявили, что дебаты должны проходить в студии НСТУ.
- Позже Порошенко призвал Зеленского прийти на дебаты на Олимпийский стадион 14 апреля.
- Представители штаба Владимира Зеленского предложили НСТУ провести дебаты перед вторым туром на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19 часов.
- Глава правления НСТУ Зураб Аласания настаивает, что в соответсвии с законом официальные дебаты могут быть только в студии НСТУ.
- В НСТУ посчитали, что ориентировочная стоимость дебатов на НСК "Олимпийский" между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко может стоить ориентировочно 6 миллионов гривен.