В НСК "Олимпийский" не согласились с озвученной НСТУ оценкой стоимости проведения дебатов

Администрация НСК "Олимпийский" настаивает, что стоимость проведения дебатов на стадионе между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко пока определить невозможно.

Об этом идется в заявлении администрации НСК "Олимпийский".

"Обращаем ваше внимание на то, что без детального технического задания, понимания формата и точной локации дебатов в пределах арены, наличия или отсутствия зрителей и многих других технических и организационных факторов, невозможно определить точную стоимость услуг по обеспечению организации и проведения мероприятия", - заявили в администрации стадиона.

Там добавили, что сформировать и обнародовать точную сумму можно будет только после согласования всех аспектов в рамках технического задания и проекта договора на проведение дебатов.

Администрация НСК "Олимпийский" обратилась к НСТУ с просьбой ответственно подходить к оценкам стоимости проведения дебатов между кандидатами в президенты Украины на стадионе.

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Напомним:

Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов в президенты, которые пройдут во второй тур выборов (состоится 21 апреля), принять участие в дебатах.

Зеленский призвал Порошенко провести дебаты на стадионе "Олимпийский", тот согласился.

В НСТУ заявили, что дебаты должны проходить в студии НСТУ.

Позже Порошенко призвал Зеленского прийти на дебаты на Олимпийский стадион 14 апреля.

Представители штаба Владимира Зеленского предложили НСТУ провести дебаты перед вторым туром на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19 часов.