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В НСК "Олимпийский" не согласились с озвученной НСТУ оценкой стоимости проведения дебатов

Вторник, 9 апреля 2019, 03:33
В НСК Олимпийский не согласились с озвученной НСТУ оценкой стоимости проведения дебатов

Администрация НСК "Олимпийский" настаивает, что стоимость проведения дебатов на стадионе между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко пока определить невозможно.

Об этом идется в заявлении администрации НСК "Олимпийский".

"Обращаем ваше внимание на то, что без детального технического задания, понимания формата и точной локации дебатов в пределах арены, наличия или отсутствия зрителей и многих других технических и организационных факторов, невозможно определить точную стоимость услуг по обеспечению организации и проведения мероприятия", - заявили в администрации стадиона.

Там добавили, что сформировать и обнародовать точную сумму можно будет только после согласования всех аспектов в рамках технического задания и проекта договора на проведение дебатов.

Администрация НСК "Олимпийский" обратилась к НСТУ с просьбой ответственно подходить к оценкам стоимости проведения дебатов между кандидатами в президенты Украины на стадионе.

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Напомним:

  • Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов в президенты, которые пройдут во второй тур выборов (состоится 21 апреля), принять участие в дебатах.
  • Зеленский призвал Порошенко провести дебаты на стадионе "Олимпийский", тот согласился.
  • В НСТУ заявили, что дебаты должны проходить в студии НСТУ.
  • Позже Порошенко призвал Зеленского прийти на дебаты на Олимпийский стадион 14 апреля.

"Украинская правда" в Threads

Темы: дебатывыборы президента 2019
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