Война на востоке: 13 обстрелов, оккупанты применяют артиллерию, есть потери

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом семь раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции наших войск восемь раз:

из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Водяное;

из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи населенного пункта Пески;

из минометов калибра 82 мм - вблизи города Авдеевка;

из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Опытное;

из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Лебединский;

из гранатометов различных систем - в районе города Авдеевка;

со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Верхнеторецкое;

со станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Каменка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции наших войск пять раз:

из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм - у населенного пункта Новотошковское;

из артиллерийских систем калибра 122 мм - у села Крымское;

из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Золотое-4;

из минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Луганское;

из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - также в районе населенного пункта Луганское.

В общем оккупанты использовали против украинских сил 40 артиллерийских выстрелов калибра 122 мм и 31 минометную мину калибра 82 мм.

Во время обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения.

Как отмечают в штабе, ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

По данным разведки, 8 апреля семь оккупантов было уничтожено, шестеро - ранены.

По состоянию на 7:00 9 апреля вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.