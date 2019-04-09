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Война на востоке: 13 обстрелов, оккупанты применяют артиллерию, есть потери

Вторник, 9 апреля 2019, 07:55

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом семь раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции наших войск восемь раз:

  • из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Водяное;
  • из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи населенного пункта Пески;
  • из минометов калибра 82 мм - вблизи города Авдеевка;
  • из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Опытное;
  • из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Лебединский;
  • из гранатометов различных систем - в районе города Авдеевка;
  • со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Верхнеторецкое;
  • со станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Каменка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции наших войск пять раз:

  • из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм - у населенного пункта Новотошковское;
  • из артиллерийских систем калибра 122 мм - у села Крымское;
  • из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Золотое-4;
  • из минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Луганское;
  • из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - также в районе населенного пункта Луганское.

В общем оккупанты использовали против украинских сил 40 артиллерийских выстрелов калибра 122 мм и 31 минометную мину калибра 82 мм.

Во время обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения.

Как отмечают в штабе, ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

По данным разведки, 8 апреля семь оккупантов было уничтожено, шестеро - ранены.

По состоянию на 7:00 9 апреля вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Темы: ООСбоевые действия
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