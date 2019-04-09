ОБСЕ зафиксировала танки и ЗРК в аэропорту оккупированного Луганска

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Вторник, 9 апреля 2019, 10:24

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что на территории бывшего международного аэропорта "Луганск", который в 2014 году был разрушен оккупантами, размещены танки и зенитные ракетные комплексы боевиков.

Об этом говорится в отчете миссии от 8 апреля.

Отмечается, что беспилотник ОБСЕ зафиксировал семь танков (Т-72) и шесть зенитных ракетных комплексов (9К35) на территории бывшего международного аэропорта Луганск, примерно в 10 километрах к югу от Луганска.

Также в миссии сообщили, что там же размещены 7 самоходных гаубиц (2С1), 6 РСЗО (БМ-21) и 9 буксируемых гаубиц (2А65 "Мста-Б", 152 мм — 5 ед., Д-30 "Лягушка", 122 мм — 4 ед.).

Кроме того, в СММ добавили, что во дворе жилых домов боевики разместили военную технику - ББМ (типа БМП) в Новоласпа, что в 50 километрах к югу от Донецка, четыре БМП-1 во дворах жилых домов в Новой Марьевке (64 км к югу от Донецка).

Украинская правда

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