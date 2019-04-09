В Минске пришли с обыском на польский телеканал "Белсат"

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Вторник, 9 апреля 2019, 11:47

В минском офисе польского спутникового телеканала "Белсат" 9 апреля прошли обыски.

Сотрудники МЧС спилили двери в офис в 8:55 утра, говорится в сообщении на сайте телеканала, пишет "Европейская правда".

"Сейчас сотрудники Следственного комитета проводят обыск. В рамках какого дела проводятся следственные действия, не сообщается. Телефон нашего минского координатора, который был в офисе, на данный момент не отвечает", - сообщает канал.

Также на месте кроме корреспондентов "Белсата" находится пресс-секретарь Белорусской ассоциации журналистов.

"Белсат" - спутниковый телеканал на белорусском языке, созданный на основании договора МИД Польши и TVP (Польское общественное телевидение).

Украинская правда

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Темы: Беларусь


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