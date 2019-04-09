Пограничники проводят эксперимент на границе с Польшей

Украинские пограничники на границе с Польшей испытывают технологические процедуры, которые помогут упростить пограничные и таможенные формальности при пересечении госграницы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что эксперимент введен с 1 апреля и будет продолжаться до начала июня в двух пунктах пропуска "Смильница" и "Груша".

По данным ведомства, изменения заключаются в последовательности осуществления пограничного и таможенного контроля.

В частности, теперь, при выезде из Украины путешественники сначала проходят процедуру паспортного контроля.

"Пограничный наряд вносит информацию о лицах и транспортных средствах в ведомственную базу и данные автоматически передаются в базу данных сотрудников таможни. Поэтому нет необходимости инспектору таможни еще раз вносить эту информацию", - говорится в сообщении.

"Кроме того, одновременно осуществляется пограничный и таможенный досмотр автомобиля. А это позволяет избежать дублирования функций и уменьшить время, необходимое для пересечения границы", - добавили в ГПСУ.

В пограничной службе подчеркнули, что такая апробация технологических процедур в пунктах пропуска "Смильница" и "Груша", которые расположены на смежной территории, только первый шаг для достижения цели уменьшения времени на прохождение погранично-таможенных формальностей при выезде за пределы Украины.

Сообщается, что в случае успешности этого эксперимента, он будет введен во всех пунктах пропуска.

В Госпогранслужбе добавили, что эти изменения происходят в тесном сотрудничестве не только между подразделениями Госпогранслужбы и ГФС, а соответствующими службами польской стороны.

Также сообщается, что такие технологические процедуры уже действуют в пункте пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью, и в общем пункте пропуска "Паланка" на украинском-молдавской границе, что уменьшило очереди на границе в этих направлениях.