Россияне говорят, что Украина выдает им подозреваемого в убийстве, ГПУ – опровергает
В России утверждают, что Украина согласилась экстрадировать в ним Магомеда Дукузова, обвиняемого в убийстве, однако украинские правоохранители отрицают эту информацию.
Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на доклад генпрокурора РФ Юрия Чайки.
Отмечается, что в 2018 году Украина приняла решение о выдаче России всего 22 лиц, в том числе, Дукузова, которого обвиняют в убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова.
В комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко опроверг сообщение об экстрадиции.
"Откровенная провокационная ложь и попытка ввести людей, неосведомленных о деталях дела, в заблуждение", – сказал он.
Согласно данным судебного реестра, Дукузов фигурирует в украинском расследовании о возможном содействии террористической организации "Исламское государство".
Он также просил Украину признать себя беженцем, однако получил отказ.
Напомним:
- 9 июля 2004 года Пола Хлебникова застрелили вблизи редакции Forbes в Москве. В его убийстве обвинялись Казбек Дукузов, Муса Вахаев и Фаиль Садретдинов.
- Соучастниками преступления следователи считали также брата Дукузова Магомеда и некоего Магомеда Эдильсултанова.
- В 2006 году их оправдали, но Верховный суд отменил приговор. После этого Дукузов не явился в суд на рассмотрения дела - его объявили в розыск.
- 20 ноября 2017 года Дукузова задержали в Киеве по запросу российских правоохранительных органов.
- В декабре 2017 года России направила запрос на экстрадицию Дукузова.
- На сайты "Интерпола" значится, что гражданина России разыскивают за причастность к убийству, организации преступной группировки, незаконному обороту оружия.
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