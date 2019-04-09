Россияне говорят, что Украина выдает им подозреваемого в убийстве, ГПУ – опровергает

В России утверждают, что Украина согласилась экстрадировать в ним Магомеда Дукузова, обвиняемого в убийстве, однако украинские правоохранители отрицают эту информацию.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на доклад генпрокурора РФ Юрия Чайки.

Отмечается, что в 2018 году Украина приняла решение о выдаче России всего 22 лиц, в том числе, Дукузова, которого обвиняют в убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова.

В комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко опроверг сообщение об экстрадиции.

"Откровенная провокационная ложь и попытка ввести людей, неосведомленных о деталях дела, в заблуждение", – сказал он.

Согласно данным судебного реестра, Дукузов фигурирует в украинском расследовании о возможном содействии террористической организации "Исламское государство".

Он также просил Украину признать себя беженцем, однако получил отказ.

Скрин с сайта "Интерпола"

Напомним: