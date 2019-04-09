Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне говорят, что Украина выдает им подозреваемого в убийстве, ГПУ – опровергает

Вторник, 9 апреля 2019, 14:43

В России утверждают, что Украина согласилась экстрадировать в ним Магомеда Дукузова, обвиняемого в убийстве, однако украинские правоохранители отрицают эту информацию.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на доклад генпрокурора РФ Юрия Чайки.

Отмечается, что в 2018 году Украина приняла решение о выдаче России всего 22 лиц, в том числе, Дукузова,  которого обвиняют в убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова.

В комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко опроверг сообщение об экстрадиции.

"Откровенная провокационная ложь и попытка ввести людей, неосведомленных о деталях дела, в заблуждение", – сказал он.

Согласно данным судебного реестра, Дукузов фигурирует в украинском расследовании о возможном содействии террористической организации "Исламское государство".

Он также просил Украину признать себя беженцем, однако получил отказ.

 
Скрин с сайта "Интерпола"

Напомним:

  • 9 июля 2004 года Пола Хлебникова застрелили вблизи редакции Forbes в Москве. В его убийстве обвинялись Казбек Дукузов, Муса Вахаев и Фаиль Садретдинов.
  • Соучастниками преступления следователи считали также брата Дукузова Магомеда и некоего Магомеда Эдильсултанова.
  • В 2006 году их оправдали, но Верховный суд отменил приговор. После этого Дукузов не явился в суд на рассмотрения дела - его объявили в розыск.
  • 20 ноября 2017 года Дукузова задержали в Киеве по запросу российских правоохранительных органов.
  • В декабре 2017 года России направила запрос на экстрадицию Дукузова.
  • На сайты "Интерпола" значится, что гражданина России разыскивают за причастность к убийству, организации преступной группировки, незаконному обороту оружия.

Украинская правда
Темы: РосcияСМИУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Росcия
Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов к соревнованиям: есть условие
Украина освободила больше территории за месяц, чем РФ захватила за год − глава МИ6
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Последние новости
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:57
ОбновленоРоссияне запустили "Шахеды" по нескольким направлениям
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
Все новости...
Реклама: