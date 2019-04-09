Россияне говорят, что Украина выдает им подозреваемого в убийстве, ГПУ – опровергает

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Вторник, 9 апреля 2019, 14:43

В России утверждают, что Украина согласилась экстрадировать в ним Магомеда Дукузова, обвиняемого в убийстве, однако украинские правоохранители отрицают эту информацию.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на доклад генпрокурора РФ Юрия Чайки.

Отмечается, что в 2018 году Украина приняла решение о выдаче России всего 22 лиц, в том числе, Дукузова,  которого обвиняют в убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова.

В комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко опроверг сообщение об экстрадиции.

"Откровенная провокационная ложь и попытка ввести людей, неосведомленных о деталях дела, в заблуждение", – сказал он.

Согласно данным судебного реестра, Дукузов фигурирует в украинском расследовании о возможном содействии террористической организации "Исламское государство".

Он также просил Украину признать себя беженцем, однако получил отказ.

 
Скрин с сайта "Интерпола"

Напомним:

  • 9 июля 2004 года Пола Хлебникова застрелили вблизи редакции Forbes в Москве. В его убийстве обвинялись Казбек Дукузов, Муса Вахаев и Фаиль Садретдинов.
  • Соучастниками преступления следователи считали также брата Дукузова Магомеда и некоего Магомеда Эдильсултанова.
  • В 2006 году их оправдали, но Верховный суд отменил приговор. После этого Дукузов не явился в суд на рассмотрения дела - его объявили в розыск.
  • 20 ноября 2017 года Дукузова задержали в Киеве по запросу российских правоохранительных органов.
  • В декабре 2017 года России направила запрос на экстрадицию Дукузова.
  • На сайты "Интерпола" значится, что гражданина России разыскивают за причастность к убийству, организации преступной группировки, незаконному обороту оружия.

Украинская правда

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Темы: Росcия СМИ Украина


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