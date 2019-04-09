Балуха держат в штрафном изоляторе на "хлебе и воде" – сестра

101 просмотр
Вторник, 9 апреля 2019, 14:56

Украинского политзаключенного Владимира Балуха 4 апреля поместили в штрафной изолятор российской колонии в Торжке, его будут там держать до 19 апреля.

Об этом 9 апреля сообщили сестре Балуха Надежде в администрации колонии, пишет "Крымская правозащитная группа".

"Посылку с продуктами и вещами у нее снова отказались принять, аргументировав тем, что пока заключенный находится в ШИЗО, посылки и свидания ему не положены", - сообщили правозащитники.

Отмечается, что в штрафном изоляторе заключенных содержат на хлебе и воде.

Сообщается, что 8 апреля сестра Балуха не смогла передать брату продукты питания и вещи.

Администрация колонии аргументировала отказ тем, что "понедельник — не приемный день". При этом 8 апреля в колонии не подтвердили информацию о том, что Балух находится в ШИЗО.

Напомним:

  • 25 января 2019 года подконтрольный России Керченский городской суд отказал Балуху в условно-досрочном освобождении.
  • В октябре 2018 года "Верховный суд Крыма" пересмотрел приговор осужденному к 5 годам колонии Балуху и сократил срок приговора на месяц: до 4 лет и 11 месяцев колонии со штрафом в 10 тысяч рублей.
  • Балух более 200 дней держал голодовку, протестуя против приговора.
  • ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.
  • Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию: из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.
  • Правозащитный центр "Мемориал" признал Владимира Балуха политическим заключенным.
  • 30 марта 2019 года Балуха перевели в колонию в Тверской области РФ.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Балух политзаключенные Росcия украинцы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Балуха перевели в колонию в Тверской области 30 марта 2019, 16:39
Балуха посадили в карцер – правозащитник 27 марта 2019, 15:32
Балуха этапируют в колонию, где применяют насилие к заключенным - адвокат 1 марта 2019, 01:01
Все новости
Главные новости
Коломойский в суде потребовал вернуть ему акции Приватбанка
В Украине будут вручать премию имени Георгия Гонгадзе. Кому и за что
Порошенко начал процедуру увольнения главы Одесской ОГА
НАБУ обыскивает Государственную судебную администрацию в Киеве
Все новости
Лайфхаки

"Нелегальные" способы строить из Lego. 17 примеров

Кино

10 фильмов, которые помогут вам быть толерантными

Фото

Как обмануть мозг и рисовать, как да Винчи

Поиск по сайту
Архив
Весь архів