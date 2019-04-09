Балуха держат в штрафном изоляторе на "хлебе и воде" – сестра

Украинского политзаключенного Владимира Балуха 4 апреля поместили в штрафной изолятор российской колонии в Торжке, его будут там держать до 19 апреля.

Об этом 9 апреля сообщили сестре Балуха Надежде в администрации колонии, пишет "Крымская правозащитная группа".

"Посылку с продуктами и вещами у нее снова отказались принять, аргументировав тем, что пока заключенный находится в ШИЗО, посылки и свидания ему не положены", - сообщили правозащитники.

Отмечается, что в штрафном изоляторе заключенных содержат на хлебе и воде.

Сообщается, что 8 апреля сестра Балуха не смогла передать брату продукты питания и вещи.

Администрация колонии аргументировала отказ тем, что "понедельник — не приемный день". При этом 8 апреля в колонии не подтвердили информацию о том, что Балух находится в ШИЗО.

Напомним: