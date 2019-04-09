Главный раввин страны просит продлить работу участков 21 апреля

Моше Реувен Асман призывает Центральную избирательную комиссию продлить на 2 часа 30 минут работу избирательных участков на выборах президента Украины 21 апреля.

Соответствующее заявление главный раввин страны опубликовал 9 апреля в Facebook.

"С целью предоставления гражданам, исповедующих иудаизм, возможности для реализации своего избирательного права прошу 21 апреля 2019 году продолжить работу некоторых избирательных участков до 22.30, хотя бы по одному участку в больших городах", - говорится в его письме.

Раввин написал обращение в связи с тем, что дата второго тура выборов припадает на второй день праздника Песах, во время которого по иудейским законам запрещена любая работа до восхода звезд.

21 апреля избирательные участки закроются в 20.00. Первые результаты национального экзит-пола появятся в 20.00 по состоянию на 18.00.

Напомним: