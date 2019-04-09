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Главный раввин страны просит продлить работу участков 21 апреля

Вторник, 9 апреля 2019, 18:06

Моше Реувен Асман призывает Центральную избирательную комиссию продлить на 2 часа 30 минут работу избирательных участков на выборах президента Украины 21 апреля.

Соответствующее заявление главный раввин страны опубликовал 9 апреля в Facebook.

"С целью предоставления гражданам, исповедующих иудаизм, возможности для реализации своего избирательного права прошу 21 апреля 2019 году продолжить работу некоторых избирательных участков до 22.30, хотя бы по одному участку в больших городах", - говорится в его письме.

Раввин написал обращение в связи с тем, что дата второго тура выборов припадает на второй день праздника Песах, во время которого по иудейским законам запрещена любая работа до восхода звезд.

21 апреля избирательные участки закроются в 20.00. Первые результаты национального экзит-пола появятся в 20.00 по состоянию на 18.00.

Напомним: 

  • Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля между действующим главой государства Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
  • 19 апреля между кандидатами запланированы дебаты.

Украинская правда

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Темы: виборыУкраинавыборы президента 2019ЗеленскийПорошенко
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