Главный раввин страны просит продлить работу участков 21 апреля
Моше Реувен Асман призывает Центральную избирательную комиссию продлить на 2 часа 30 минут работу избирательных участков на выборах президента Украины 21 апреля.
Соответствующее заявление главный раввин страны опубликовал 9 апреля в Facebook.
"С целью предоставления гражданам, исповедующих иудаизм, возможности для реализации своего избирательного права прошу 21 апреля 2019 году продолжить работу некоторых избирательных участков до 22.30, хотя бы по одному участку в больших городах", - говорится в его письме.
Раввин написал обращение в связи с тем, что дата второго тура выборов припадает на второй день праздника Песах, во время которого по иудейским законам запрещена любая работа до восхода звезд.
21 апреля избирательные участки закроются в 20.00. Первые результаты национального экзит-пола появятся в 20.00 по состоянию на 18.00.
Напомним:
- Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля между действующим главой государства Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
- 19 апреля между кандидатами запланированы дебаты.