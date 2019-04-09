Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У штаба Зеленского задержали 2 человек за попытку провокации

Вторник, 9 апреля 2019, 18:40

Полиция задержала двух мужчин, которые, по словам правоохранителей, повредили плакаты участников акции и пытались спровоцировать драку.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Во время мероприятия двое неизвестных подошли к группе лиц, которые держали в руках плакаты, повредили их и начали потасовку, провоцируя при этом драку. Правонарушителей оперативно оттеснили сотрудники полиции, которые следят за порядком, а затем доставляют их в управление полиции", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что после первоочередной проверки и объяснений задержанных будет дана правовая оценка.

Напомним:

  • В понедельник 9 апреля в Киеве возле офиса Зеленского в Печерском районе собралась толпа.
  • Среди организаторов митинга под офисом Зеленского есть районный депутат из фракции "Блока Петра Порошенко".
  • За час до начала акции в команде Зеленского заявили, что под одним из офисов команды неизвестные планируют провести платный митинг с возможными провокациями.
  • Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля между действующим главой государства Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
  • 19 апреля между кандидатами запланированы дебаты.
  • Зеленский надеется провести дебаты с Порошенко 19 апреляна НСК "Олимпийский". Порошенко готов к дебатам на стадионе: он предлагал дебатировать в несколько этапов, в том числе 14 апреля, но согласен на любую дату.

Украинская правда
Темы: Зеленскийполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Зеленский
Зеленский об "отдыхе от государства" и Аристове: Минус нардеп, справедливо
Украинские войска освободили Старомайорское
Зеленский: Путин - это неадекватный человек, с окружением, которое зарабатывает на блокировании зерновой сделки
Последние новости
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:57
ОбновленоРоссияне запустили "Шахеды" по нескольким направлениям
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
Все новости...
Реклама: