У штаба Зеленского задержали 2 человек за попытку провокации

7322 просмотра 7322 просмотра
Вторник, 9 апреля 2019, 18:40

Полиция задержала двух мужчин, которые, по словам правоохранителей, повредили плакаты участников акции и пытались спровоцировать драку.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Во время мероприятия двое неизвестных подошли к группе лиц, которые держали в руках плакаты, повредили их и начали потасовку, провоцируя при этом драку. Правонарушителей оперативно оттеснили сотрудники полиции, которые следят за порядком, а затем доставляют их в управление полиции", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что после первоочередной проверки и объяснений задержанных будет дана правовая оценка.

Напомним:

  • В понедельник 9 апреля в Киеве возле офиса Зеленского в Печерском районе собралась толпа.
  • Среди организаторов митинга под офисом Зеленского есть районный депутат из фракции "Блока Петра Порошенко".
  • За час до начала акции в команде Зеленского заявили, что под одним из офисов команды неизвестные планируют провести платный митинг с возможными провокациями.
  • Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля между действующим главой государства Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
  • 19 апреля между кандидатами запланированы дебаты.
  • Зеленский надеется провести дебаты с Порошенко 19 апреляна НСК "Олимпийский". Порошенко готов к дебатам на стадионе: он предлагал дебатировать в несколько этапов, в том числе 14 апреля, но согласен на любую дату.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский полиция


powered by lun.ua
Материалы по теме
Главный раввин страны просит продлить работу участков 21 апреля 9 апреля 2019, 18:06
Среди организаторов митинга под офисом Зеленского есть депутат БПП 9 апреля 2019, 17:54
Под офисом Зеленского собралась толпа 9 апреля 2019, 16:38
Все новости
Главные новости
Штаб Порошенко о Путине на бордах: Разрешения у убийцы не спрашивали
У кого из руководителей госкомпаний наибольшие зарплаты. Топ-30
Советник Порошенко объяснил присутствие Путина на бордах президента
Под офисом Зеленского собралась толпа
Все новости
исследование

Лучше худеть семьей!

Фото

Как выглядят литовские собаки

Фото

Йога с животными? Это двойное удовольствие!

Поиск по сайту
Архив
Весь архів