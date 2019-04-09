У штаба Зеленского задержали 2 человек за попытку провокации
Вторник, 9 апреля 2019, 18:40
Полиция задержала двух мужчин, которые, по словам правоохранителей, повредили плакаты участников акции и пытались спровоцировать драку.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"Во время мероприятия двое неизвестных подошли к группе лиц, которые держали в руках плакаты, повредили их и начали потасовку, провоцируя при этом драку. Правонарушителей оперативно оттеснили сотрудники полиции, которые следят за порядком, а затем доставляют их в управление полиции", - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что после первоочередной проверки и объяснений задержанных будет дана правовая оценка.
Напомним:
- В понедельник 9 апреля в Киеве возле офиса Зеленского в Печерском районе собралась толпа.
- Среди организаторов митинга под офисом Зеленского есть районный депутат из фракции "Блока Петра Порошенко".
- За час до начала акции в команде Зеленского заявили, что под одним из офисов команды неизвестные планируют провести платный митинг с возможными провокациями.
- Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля между действующим главой государства Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
- 19 апреля между кандидатами запланированы дебаты.
- Зеленский надеется провести дебаты с Порошенко 19 апреляна НСК "Олимпийский". Порошенко готов к дебатам на стадионе: он предлагал дебатировать в несколько этапов, в том числе 14 апреля, но согласен на любую дату.
Украинская правда