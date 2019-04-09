У штаба Зеленского задержали 2 человек за попытку провокации

Полиция задержала двух мужчин, которые, по словам правоохранителей, повредили плакаты участников акции и пытались спровоцировать драку.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Во время мероприятия двое неизвестных подошли к группе лиц, которые держали в руках плакаты, повредили их и начали потасовку, провоцируя при этом драку. Правонарушителей оперативно оттеснили сотрудники полиции, которые следят за порядком, а затем доставляют их в управление полиции", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что после первоочередной проверки и объяснений задержанных будет дана правовая оценка.

Напомним: