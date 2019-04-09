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У Вашингтона мужчина планировал теракт с грузовиком, как в Ницце - правоохранители

Вторник, 9 апреля 2019, 20:44

В США арестовали мужчину по подозрению в планировании террористической атаки. Полицейские говорят, что он планировал сбить пешеходов благодаря грузовику.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Федеральные прокуроры собираются попросить судью не отпускать под залог 28-летнего подозреваемого Ронделла Генри. Они считают, что он представляет угрозу общественности и может попытаться скрыться.

Прокуроры заявляют, что в прошлом месяце Генри украл грузовик и изучал окрестности Вашингтона для проведения теракта.

"Обвинение утверждает, что подозреваемый планировал направить похищенный грузовик на пешеходов и искал их наибольшее скопление. Сообщается, что действия задержанного выдаются спонтанными, а сам он радикализировался, просматривая онлайн видео действий террористов из группировки "Исламское государство", - отмечает издание.

Подозреваемый не нашел желаемой толпы людей и поехал в международный аэропорт Даллеса у Вашингтона. Там он не смог пройти мимо охраны.

После этого он направил похищенный грузовик в популярную среди туристов Национальную гавань в пригороде Вашингтона с многочисленными магазинами, ресторанами и развлекательными площадками.

Издание USA Today со ссылкой на судебные документы пишет, что там подозреваемый ждал, пока соберется достаточно, по его мнению, людей.

Позже он залез в одну из пришвартованных на причале Национальной гавани лодок, чтобы переночевать и утром вернуться к задуманному. Однако полиция нашла угнанный автомобиль и ждала подозреваемого возле машины.

В полиции заявили, что подозреваемый сказал, что он "просто собирался ехать".

"Я просто собирался продолжать ехать, ехать и ехать. Я не собирался останавливаться", - приводят слова задержанного правоохранители.

По словам прокуроров, Генри вдохновлялся терактом в Ницце, в результате которого погибли 86 человек. Тогда злоумышленник направил грузовик на прохожих на набережной.

Сторона обвинения заявляет, что подозреваемый чувствует "ненависть к тем, кто не исповедует ислам".

Сейчас Генри обвиняется в перевозке похищенного автомобиля между штатами. Неизвестно, предъявят ли ему дополнительные обвинения.

Темы: СШАтерактполиция
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