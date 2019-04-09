У Вашингтона мужчина планировал теракт с грузовиком, как в Ницце - правоохранители
В США арестовали мужчину по подозрению в планировании террористической атаки. Полицейские говорят, что он планировал сбить пешеходов благодаря грузовику.
Об этом сообщает "Голос Америки".
Федеральные прокуроры собираются попросить судью не отпускать под залог 28-летнего подозреваемого Ронделла Генри. Они считают, что он представляет угрозу общественности и может попытаться скрыться.
Прокуроры заявляют, что в прошлом месяце Генри украл грузовик и изучал окрестности Вашингтона для проведения теракта.
"Обвинение утверждает, что подозреваемый планировал направить похищенный грузовик на пешеходов и искал их наибольшее скопление. Сообщается, что действия задержанного выдаются спонтанными, а сам он радикализировался, просматривая онлайн видео действий террористов из группировки "Исламское государство", - отмечает издание.
Подозреваемый не нашел желаемой толпы людей и поехал в международный аэропорт Даллеса у Вашингтона. Там он не смог пройти мимо охраны.
После этого он направил похищенный грузовик в популярную среди туристов Национальную гавань в пригороде Вашингтона с многочисленными магазинами, ресторанами и развлекательными площадками.
Издание USA Today со ссылкой на судебные документы пишет, что там подозреваемый ждал, пока соберется достаточно, по его мнению, людей.
Позже он залез в одну из пришвартованных на причале Национальной гавани лодок, чтобы переночевать и утром вернуться к задуманному. Однако полиция нашла угнанный автомобиль и ждала подозреваемого возле машины.
В полиции заявили, что подозреваемый сказал, что он "просто собирался ехать".
"Я просто собирался продолжать ехать, ехать и ехать. Я не собирался останавливаться", - приводят слова задержанного правоохранители.
По словам прокуроров, Генри вдохновлялся терактом в Ницце, в результате которого погибли 86 человек. Тогда злоумышленник направил грузовик на прохожих на набережной.
Сторона обвинения заявляет, что подозреваемый чувствует "ненависть к тем, кто не исповедует ислам".
Сейчас Генри обвиняется в перевозке похищенного автомобиля между штатами. Неизвестно, предъявят ли ему дополнительные обвинения.
BREAKING: Federal authorities have charged 28yo Rondell Henry of Germantown, Md., alleging he stole a UHaul van and planned to use it to run over a large group of people at National Harbor.— Kevin Lewis (@ABC7Kevin) April 8, 2019
“He harbored hatred for those who do not practice the Muslim faith,” authorities say. pic.twitter.com/n9qScYnpqX