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Новости 9 апреля: борды с Порошенко и Путиным, Коломойский хочет акции Приватбанка

Вторник, 9 апреля 2019, 21:11

Порошенко противопоставляет себя во втором туре выборов президенту России Владимиру Путину, у офиса команды Зеленского в Печерском районе собралась толпа, Хозяйственный суд Киева рассматривает иск Коломойского о признании недействительным договора купли-продажи государством акций Приватбанка – новости, которые были актуальны 9 апреля.

О бордах с Порошенко и Путиным

Президент Петр Порошенко противопоставляет себя во втором туре выборов президенту России Владимиру Путину.

Советник президента Юрий Бирюков заявил, что появление портрета Путина на бордах Порошенко – это, в частности, месседж к тем, кто в первом туре проголосовал за других кандидатов.

В избирательном штабе Порошенко говорят, что не спрашивали согласия на использование изображения у Путина, поскольку он – вне закона.

А экс-кандидат в президенты и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что штаб Порошенко своей предвыборной рекламой пытается расколоть страну.

О Зеленском

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского назвала новых экспертов, среди которых экс-первый заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер и экс-первый заместитель председателя Национальной телерадиокомпании Александр Харебин.

Тем временем, в Киеве возле офиса команды Зеленского в Печерском районе собралась толпа. По словам члена Зе!Команды, толпа состоит преимущественно из стариков и студентов.

О Коломойском и Приватбанке

Хозяйственный суд Киева рассматривает иск олигарха Игоря Коломойского о признании недействительным договора купли-продажи государством акций ПриватБанка.

О чиновниках из "Дела Гандзюк"

Заместитель главы Херсонской областной администрации Евгений Рищук, который может быть причастен к убийству активистки Екатерины Гандзюк, вслед за главой ОГА Андреем Гордеевым написал заявление об отставке.

О других важных новостях

При разминировании территории возле насосной станции в Донецкой области погиб пиротехник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, еще двое - ранены.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что от Порошенко в Кабинет Министров поступило представление на увольнение Максима Степанова с должности председателя Одесской областной государственной администрации.

Нардеп от БПП Олег Барна поссорился с представителем команды Зеленского Святославом Юрашем, схватил его за горло и порвал рубашку.

Палата общин парламента Великобритании поддержала предложение правительства обратиться к ЕС с просьбой отсрочить Brexit до 30 июня.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019ПорошенкоПутинКоломойскийПриват
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