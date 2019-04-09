Верховный суд попросят решить, законно ли Порошенко заботился о томосе

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Вторник, 9 апреля 2019, 22:14

Общественная организация, которая пыталась судиться с президентом Петром Порошенко из-за его просьбы об автономной Украинской православной церкви, планирует обращаться в Верховный суд после отказа столичного.

Об этом "Украинской правде" сообщил основатель неправительственной организации "Верховенство права" Алексей Стародубов.

Он отметил, что 9 апреля организация получила полный текст решения Окружного административного суда Киева.

"Суд в удовлетворении иска отказал. В мотивировочной части решения, судья Катющенко (Виталий Петрович Катющенко – УП) фактически переадресовал данный спор в Верховный суд Украины как в суд первой инстанции для подобной категории дел", – объяснил Стародубов.

По его словам, организация решила обратиться в Верховный суд из-за "общественного резонанса" и "тысяч обращений верующих".

"Надеемся, что Верховный Суд рассмотрит наш иск по сути и ответит на интересующий всех вопрос нарушил ли президент Конституцию и законы Украины, обращаясь к Вселенскому Патриарху", – добавил Стародубов.

Больше об организации, которая судится с Порошенко читайте в материале "Кто и зачем подал в суд на Порошенко из-за томоса".

Митрополит Киевский Епифаний. Как в Украине появилась автокефальная Церковь

Напомним:

  • 17 апреля 2018 гола президент Порошенко заявил, что обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.
  • Через два дня это обращение поддержала Верховная Рада.
  • 5 января 2019 года в Стамбуле был подписан Томос об автокефалии Украинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его Епифанию.
  • В октябре 2018 года стало известно, что неправительственная организация "Верховенство права" подала иск против Порошенко.
  • В организации считают, что у президента нет права обращаться к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Православной церкви в Украине.
  • Как писала УП, бизнесмен, решивший судиться с Порошенко, близкий к бывшему окружения экс-президента Виктора Януковича.
  • 26 марта 2019 суд отказал в удовлетворении иска, заявив, что "неправильно выбран способ защиты нарушенного права".

Украинская правда

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Темы: Православная Церковь Украины Порошенко суд


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