Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Верховный суд попросят решить, законно ли Порошенко заботился о томосе

Вторник, 9 апреля 2019, 22:14

Общественная организация, которая пыталась судиться с президентом Петром Порошенко из-за его просьбы об автономной Украинской православной церкви, планирует обращаться в Верховный суд после отказа столичного.

Об этом "Украинской правде" сообщил основатель неправительственной организации "Верховенство права" Алексей Стародубов.

Он отметил, что 9 апреля организация получила полный текст решения Окружного административного суда Киева.

"Суд в удовлетворении иска отказал. В мотивировочной части решения, судья Катющенко (Виталий Петрович Катющенко – УП) фактически переадресовал данный спор в Верховный суд Украины как в суд первой инстанции для подобной категории дел", – объяснил Стародубов.

По его словам, организация решила обратиться в Верховный суд из-за "общественного резонанса" и "тысяч обращений верующих".

"Надеемся, что Верховный Суд рассмотрит наш иск по сути и ответит на интересующий всех вопрос нарушил ли президент Конституцию и законы Украины, обращаясь к Вселенскому Патриарху", – добавил Стародубов.

Больше об организации, которая судится с Порошенко читайте в материале "Кто и зачем подал в суд на Порошенко из-за томоса".

Митрополит Киевский Епифаний. Как в Украине появилась автокефальная Церковь

Напомним:

  • 17 апреля 2018 гола президент Порошенко заявил, что обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.
  • Через два дня это обращение поддержала Верховная Рада.
  • 5 января 2019 года в Стамбуле был подписан Томос об автокефалии Украинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его Епифанию.
  • В октябре 2018 года стало известно, что неправительственная организация "Верховенство права" подала иск против Порошенко.
  • В организации считают, что у президента нет права обращаться к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Православной церкви в Украине.
  • Как писала УП, бизнесмен, решивший судиться с Порошенко, близкий к бывшему окружения экс-президента Виктора Януковича.
  • 26 марта 2019 суд отказал в удовлетворении иска, заявив, что "неправильно выбран способ защиты нарушенного права".

Украинская правда
Темы: Православная Церковь УкраиныПорошенкосуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Православная Церковь Украины
Хулиганство и злостное неповиновение: на Киевщине во время перехода из УПЦ МП в ПЦУ возник конфликт
В Киево-Печерской лавре пасхальные службы провели и ПЦУ, и УПЦ МП
Епифаний открестился от политического влияния на ПЦУ: контролировать церковь никто не будет
Последние новости
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:57
ОбновленоРоссияне запустили "Шахеды" по нескольким направлениям
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
Все новости...
Реклама: