Верховный суд попросят решить, законно ли Порошенко заботился о томосе

Общественная организация, которая пыталась судиться с президентом Петром Порошенко из-за его просьбы об автономной Украинской православной церкви, планирует обращаться в Верховный суд после отказа столичного.

Об этом "Украинской правде" сообщил основатель неправительственной организации "Верховенство права" Алексей Стародубов.

Он отметил, что 9 апреля организация получила полный текст решения Окружного административного суда Киева.

"Суд в удовлетворении иска отказал. В мотивировочной части решения, судья Катющенко (Виталий Петрович Катющенко – УП) фактически переадресовал данный спор в Верховный суд Украины как в суд первой инстанции для подобной категории дел", – объяснил Стародубов.

По его словам, организация решила обратиться в Верховный суд из-за "общественного резонанса" и "тысяч обращений верующих".

"Надеемся, что Верховный Суд рассмотрит наш иск по сути и ответит на интересующий всех вопрос нарушил ли президент Конституцию и законы Украины, обращаясь к Вселенскому Патриарху", – добавил Стародубов.

Больше об организации, которая судится с Порошенко читайте в материале "Кто и зачем подал в суд на Порошенко из-за томоса".

Митрополит Киевский Епифаний. Как в Украине появилась автокефальная Церковь

Напомним: