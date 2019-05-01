"Аякс" победил "Тоттенхэм" в первом матче полуфинала Лиги Чемпионов

Нидерландский "Аякс" одержал победу с минимальным счетом в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов против английского "Тоттенхэма".

Матч прошел в Лондоне во вторник, 30 апреля.

"Аякс" в этой игре выглядел более мобильным и острым в атаке. На 16-й минуте поединка счет в игре был открыт. После паса в штрафную от Хакима Зиеша Донни ван де Бек освободился от двух защитников и ударом метров с 12-ти пробил в угол ворот лондонской команды - 0:1.

После пропущенного гола "Тоттенхэм" не сумел ответить чем-то опасным у ворот гостей. "Аякс" же продолжал атаковать ворота англичан. На 25-й минуте после отлично разыгранной атаки снова бил по воротам ван де Бек и ворота "Тоттенхэма" спасает Уго Льорис.

Во втором тайме "Тоттенхэм" сыграл более остро в атаке, включил прессинг, но голевых моментов у ворот "Аякса" не стало больше. Было несколько ударов Фернандо Лоьоренте и Деле Алли, но без особых угроз.

"Аякс" атаковал более опасно. На 77-й минуте гости имели прекрасную возможность увеличить счет. Давид Нерес по левому флангу забежал в штрафную и после его удара низом "Тоттенхэм" спасает стойка ворот. В заключительные минуты матча "Тоттенхэм" имел игровой перевес, но пробить защиту "Аякса" лондонцы в этот вечер так и не сумели.

Ответный матч в этой паре должен пройти 8 мая в Амстердаме.