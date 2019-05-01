Помпео: Мадуро был готов бежать на Кубу, но Россия его отговорила

На фоне массовых протестов в Венесуэле президент Николас Мадуро был готов бежать на Кубу, но Россия убедила его остаться.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интревью CNN.

"Он (Мадуро – ред.) был готов улететь этим утром, на сколько нам было известно, но россияне указали ему, что он должен остаться", - заявил Помпео, не вдаваясь в подробности.

По его словам, также в правительстве Мадуро есть высокопоставленные лидеры, которые готовились к отъезду.

Помпео подтвердил, что ответственность за то, что происходит в Венесуэле также лежит на России и Кубе.

"Мы сказали россиянам, мы сказали кубинцам, что это неприемлемо. Неприемлемо мучить людей голодом. Неприемлемо позволять больным детям оставаться без возможности получить лекарства", - сказал он.

"Страны региона, Группа Лимы, Организация американских государств, все требуют, чтобы мы восстановили демократию и вернули достоинство этой некогда великой нации", - добавил Помпео.

Напомним: