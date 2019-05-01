Помпео: Мадуро был готов бежать на Кубу, но Россия его отговорила

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Среда, 1 мая 2019, 03:07

На фоне массовых протестов в Венесуэле президент Николас Мадуро был готов бежать на Кубу, но Россия убедила его остаться.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интревью CNN.

"Он (Мадуро – ред.) был готов улететь этим утром, на сколько нам было известно, но россияне указали ему, что он должен остаться", - заявил Помпео, не вдаваясь в подробности.

По его словам, также в правительстве Мадуро есть высокопоставленные лидеры, которые готовились к отъезду.

Помпео подтвердил, что ответственность за то, что происходит в Венесуэле также лежит на России и Кубе.

"Мы сказали россиянам, мы сказали кубинцам, что это неприемлемо. Неприемлемо мучить людей голодом. Неприемлемо позволять больным детям оставаться без возможности получить лекарства", - сказал он.

"Страны региона, Группа Лимы, Организация американских государств, все требуют, чтобы мы восстановили демократию и вернули достоинство этой некогда великой нации", - добавил Помпео.

Напомним:

  • В конце января 2019 года глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате выборов, которые бойкотировала оппозиция и не признали многие государства.
  • США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.
  • В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.
  • 20 апреля Гуайдо анонсировал финальный этап операции по устранению Мадуро от власти на 1 мая.
  • 30 апреля ситуация в Венесуэле обострилась: лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил конец режима президента Мадуро, его поддержали США, полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов.
  • Военные Национальной гвардии Венесуэлы, лояльные к Мадуро, въехали в толпу манифестантов в Каракасе на бронированных автомобилях.
  • В демонстрациях пострадало почти 70 человек.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что США введут полное эмбарго и санкции против Кубы, если кубинские войска не прекратят в полном объеме операции в Венесуэле.

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Темы: Венесуэла Росcия
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