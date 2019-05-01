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Война на востоке: Оккупанты провели 13 обстрелов, 1 боец ​​ООС погиб

Среда, 1 мая 2019, 07:53

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды с применением запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82-мм минометов.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 11 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

  • из 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Павлополь;
  • из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия - вблизи села Талаковка;
  • из гранатометов различных систем - у населенного пункта Пески;
  • четыре раза из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Лебединский;
  • из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Опытное;
  • из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Широкино;
  • дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у города Марьинка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстрелял позиции украинских защитников:

  • из 120 мм минометов - в районе населенного пункта Троицкое;
  • из крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Луганское.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения. Как отмечается, на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 30 апреля двое оккупантов были уничтожены, еще трое - ранены.

По состоянию на 7:00 1 мая враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": из крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединское и из стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Гранитное.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрелы противника украинские подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Темы: ООСбоевые действия
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