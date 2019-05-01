ГСЧС предупреждает о грозах и шквалах по Украине
Среда, 1 мая 2019, 08:46
Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине.
Об этом говорится в среду на сайте службы.
Отмечается, что 1 мая в большинстве западных, северных, Винницкой и Черкасской областях значительные дожди. В центральных, южных и восточных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).
На Прикарпатье и в Карпатах прогнозируют сильные дожди (2 уровень опасности, оранжевый).
Напомним:
- Ранее сообщалось, что 1 мая в Украине с юго-запада Европы придет дождливый циклон Valentin.
Украинская правда