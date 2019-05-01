ГСЧС предупреждает о грозах и шквалах по Украине

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине.

Об этом говорится в среду на сайте службы.

Отмечается, что 1 мая в большинстве западных, северных, Винницкой и Черкасской областях значительные дожди. В центральных, южных и восточных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

На Прикарпатье и в Карпатах прогнозируют сильные дожди (2 уровень опасности, оранжевый).

Напомним: