Нардепа Найема не пускали в Армению по требованию РФ
Народного депутата Мустафу Найема во вторник не пускали в Армению по требованию РФ, однако позже пропустили.
Об этом он написал в среду на своей странице в Facebook.
Найем сообщил, что во вторник вечером прилетел в Ереван по приглашению Восточноевропейского центра выступить на форуме по антикоррупционным органам.
На паспортном контроле депутат предъявил обычный паспорт, а не дипломатический, поскольку поездка не была служебной.
"После длительной проверки офицеры сообщили, что в базе данных стоит отметка "запрет на въезд". На просьбу объяснить причину, сказали, что неизвестно и сообщить не могут. "Просто нежелательное лицо", - пишет Найем.
По его словам, некоторое время спустя пришли еще двое сотрудников миграционной службы и пояснили, что запрет стоит не от Армении, а "по требованию третьей страны".
""Я другой такой страны не знаю", - подумал я, и, как позже выяснилось, был прав: в Армении такое уже случалось с нашими гражданами. Запреты выставляются по требованию Российской Федерации в рамках синхронизации базы погранслужбы Армении с санкционным списком РФ", - отметил нардеп.
Он рассказал, что после выяснения всех обстоятельств "и, видимо, вмешательства посла и наших служб", его все-таки пустили в Армению с отметкой "одноразово".
"А наша консульская служба настоятельно посоветовала ставить посольство в известность о своих передвижениях, и по окончанию визита прибыть в аэропорт в сопровождении посла или консула", - добавил Найем.
Он также напомнил, что Армения последовательно занимает пророссийскую позицию по всем конфликтным вопросам между Украиной и РФ.
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