Нардепа Найема не пускали в Армению по требованию РФ

Народного депутата Мустафу Найема во вторник не пускали в Армению по требованию РФ, однако позже пропустили.

Об этом он написал в среду на своей странице в Facebook.

Найем сообщил, что во вторник вечером прилетел в Ереван по приглашению Восточноевропейского центра выступить на форуме по антикоррупционным органам.

На паспортном контроле депутат предъявил обычный паспорт, а не дипломатический, поскольку поездка не была служебной.

"После длительной проверки офицеры сообщили, что в базе данных стоит отметка "запрет на въезд". На просьбу объяснить причину, сказали, что неизвестно и сообщить не могут. "Просто нежелательное лицо", - пишет Найем.

По его словам, некоторое время спустя пришли еще двое сотрудников миграционной службы и пояснили, что запрет стоит не от Армении, а "по требованию третьей страны".

""Я другой такой страны не знаю", - подумал я, и, как позже выяснилось, был прав: в Армении такое уже случалось с нашими гражданами. Запреты выставляются по требованию Российской Федерации в рамках синхронизации базы погранслужбы Армении с санкционным списком РФ", - отметил нардеп.

Он рассказал, что после выяснения всех обстоятельств "и, видимо, вмешательства посла и наших служб", его все-таки пустили в Армению с отметкой "одноразово".

"А наша консульская служба настоятельно посоветовала ставить посольство в известность о своих передвижениях, и по окончанию визита прибыть в аэропорт в сопровождении посла или консула", - добавил Найем.

Он также напомнил, что Армения последовательно занимает пророссийскую позицию по всем конфликтным вопросам между Украиной и РФ.