В центре Киева проходит немногочисленный митинг ко Дню труда

778 просмотров
Среда, 1 мая 2019, 11:47

Около 200 представителей Киевского городского совета профсоюзов митингуют под Украинским домом ко Дню труда.

 

Как сообщает Укринформ, участники акции держат в руках флаги с символикой Киевского городского совета профсоюзов и одеты в желтые кепки с такой же символикой профсоюзов.

 

Правопорядок во время акции обеспечивают работники полиции.

 

Участники акции требуют принятия стратегии реформирования охраны труда в Украине, увеличения количества рабочих мест, стимулирования молодежи к работе в Украине вместо поисков за рубежом.

Также активисты ожидают, что смена власти приведет к изменениям в сфере защиты и охраны труда.

 

Как отмечает агентство, ранее анонсировалось, что участие в акции ко Дню труда примут около двух тысяч человек.

 

В то же время Громадське сообщает, что в митинге возле Украинского дома участвуют несколько десятков человек.

Они говорят, что пришли отпраздновать День труда и заявить о своих правах. В частности, требуют достойной зарплаты.

"Участниками акции являются представители нескольких государственных предприятия и организаций. Заявляют, что пришли на митинг по собственному желанию. Среди присутствующих есть дети, которые посещают городские спортивные секции. Они рассказали в комментарии Громадському, что пришли "потому что так сказали тренеры", - говорится в сообщении.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: акции Киев
powered by lun.ua
Материалы по теме
Протесты "желтых жилетов": в Страсбурге полиция применила слезоточивый газ 28 апреля 2019, 00:57
Дело Гандзюк: дом Луценко пикетировали из-за смягчения подозрения Мангеру 25 апреля 2019, 22:13
Под Радой требуют принятия закона о языке 25 апреля 2019, 09:29
Все новости
Главные новости
В Украине с 1 мая подешевел газ для населения
Жена Зеленского купила у олигарха пентхауз в Крыму за половину стоимости - Reuters
InformNapalm доказал, что РФ испытывает на Донбассе систему орбитального подавления
Порошенко позвонил Зеленскому
Все новости
психология

Что обувь может рассказать о его владельце

еда

8 причин, почему петрушку стоит добавлять в свои блюда

здоровье

Суперфуды: киноа, чиа и годжи. Не миф ли их полезность?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів