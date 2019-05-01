В центре Киева проходит немногочисленный митинг ко Дню труда

Около 200 представителей Киевского городского совета профсоюзов митингуют под Украинским домом ко Дню труда.

Как сообщает Укринформ, участники акции держат в руках флаги с символикой Киевского городского совета профсоюзов и одеты в желтые кепки с такой же символикой профсоюзов.

Правопорядок во время акции обеспечивают работники полиции.

Участники акции требуют принятия стратегии реформирования охраны труда в Украине, увеличения количества рабочих мест, стимулирования молодежи к работе в Украине вместо поисков за рубежом.

Также активисты ожидают, что смена власти приведет к изменениям в сфере защиты и охраны труда.

Как отмечает агентство, ранее анонсировалось, что участие в акции ко Дню труда примут около двух тысяч человек.

В то же время Громадське сообщает, что в митинге возле Украинского дома участвуют несколько десятков человек.

Они говорят, что пришли отпраздновать День труда и заявить о своих правах. В частности, требуют достойной зарплаты.

"Участниками акции являются представители нескольких государственных предприятия и организаций. Заявляют, что пришли на митинг по собственному желанию. Среди присутствующих есть дети, которые посещают городские спортивные секции. Они рассказали в комментарии Громадському, что пришли "потому что так сказали тренеры", - говорится в сообщении.