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В Киевской области авто въехало в остановку, пострадал ребенок

Среда, 1 мая 2019, 14:52

В Киевской области неподалеку от Белой церкви автомобиль наехал на остановку общественного транспорта, среди пострадавших есть двухлетний ребенок.

 

Как сообщает в среду патрульная полиция Киевской области, ДТП произошло во вторник около 9 утра на 28 км автодороги "Киев-Одесса" в направлении столицы.

 

"37-летний водитель Mitsubishi Galant не учел дорожной ситуации, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате: травмированы люди, изуродовано авто и разрушено сооружение", - отметили в полиции.

 

Там добавили, что среди травмированных пассажиров, которые доставлены в лечебное учреждение, находился 2-летний ребенок.

Украинская правда

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Темы: ДТПКиевская область
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