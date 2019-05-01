В Киевской области авто въехало в остановку, пострадал ребенок

В Киевской области неподалеку от Белой церкви автомобиль наехал на остановку общественного транспорта, среди пострадавших есть двухлетний ребенок.

Как сообщает в среду патрульная полиция Киевской области, ДТП произошло во вторник около 9 утра на 28 км автодороги "Киев-Одесса" в направлении столицы.

"37-летний водитель Mitsubishi Galant не учел дорожной ситуации, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате: травмированы люди, изуродовано авто и разрушено сооружение", - отметили в полиции.

Там добавили, что среди травмированных пассажиров, которые доставлены в лечебное учреждение, находился 2-летний ребенок.