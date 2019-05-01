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На первомайских акциях в России задержали не менее 124 человек

Среда, 1 мая 2019, 16:48

В России на акциях, приуроченных 1 мая, полицией задержаны не менее 124 человек. 

Как сообщает ОВД-Инфо, задержания проводились в 9 городах, из 124 человек 68 задержаны в Петербурге. 

Сообщается, что некоторым задержанным еще не исполнилось 18 лет, во время задержания пожилой мужчина потерял сознание, а одной женщине сломали руку.

"У Натальи Бариновой - кандидата в муниципальные депутаты, которую задержали на согласованном шествии в Петербурге, диагностировали перелом плечевого сустава со смещением. Полицейские уронили женщину на асфальт при задержании", - пишет ОВД-Инфо.

Также журналист и фотограф Георгий Марков, задержанный ранее на шествии в Петербурге, сообщил об избиении полицейскими.

"Маркова сбили в момент, когда он присел, чтобы сделать кадр. Когда он попытался подняться, его избили сотрудники полиции. По словам Маркова, его били по ребрам и затылку. Из руки текла кровь, на теле остались небольшие кровоподтеки", - пишет СМИ.

 
 в Петербурге задержали депутата Законодательного собрания Максима Резника . 

Фото - твиттер м. Резника

Темы: Росcияакцииполиция
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