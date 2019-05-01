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Премьер Молдовы уговорил Порошенко снять санкции с завода Приднестровья - СМИ

Среда, 1 мая 2019, 17:35
Премьер Молдовы уговорил Порошенко снять санкции с завода Приднестровья - СМИ

Премьер Молдовы Павел Филип помог выйти из-под санкций Украины одному из основных налогоплательщиков непризнанной Приднестровской молдавской республики, — Молдавскому металлургическому заводу.

Об этом говорится в совместном расследовании RISE Moldova и программы "Схемы: Коррупция в деталях". 

По данным расследователей, 14 мая 2018 года президент Петр Порошенко включил ММЗ в список санкций на три года, однако 19 марта 2019 года Порошенко издал указ с обновленным списком юридических лиц, подпадающих под санкции, где вместо ММЗ значится кишиневская компания Novastal prim.

 
Фрагмент документа с сайта RISE Moldova

В распоряжении RISE Moldova и украинского проекта "Схемы" оказалась копия письма Филипа от 7 марта, адресованного Порошенко и премьеру Владимиру Гройсману, где тот просит исключить ММЗ из списка санкций, а также остановить антидемпинговое расследование против завода.

На вопросы журналистов в СНБО Украины ответили, что решение о выводе ММЗ из-под санкций мотивировано предложением СБУ, а в СБУ заявили, что инициатива принадлежит Администрации президента.

Украинская правда
Темы: МолдоваПорошенкоПриднестровьебизнессанкции
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