Премьер Молдовы уговорил Порошенко снять санкции с завода Приднестровья - СМИ

Премьер Молдовы Павел Филип помог выйти из-под санкций Украины одному из основных налогоплательщиков непризнанной Приднестровской молдавской республики, — Молдавскому металлургическому заводу.

Как пишет издание RISE Moldova, 14 мая 2018 года президент Петр Порошенко включил ММЗ в список санкций на три года, однако 19 марта 2019 года Порошенко издал указ с обновленным списком юридических лиц, подпадающих под санкции, где вместо ММЗ значится кишиневская компания Novastal prim.

Фрагмент документа с сайта RISE Moldova

В распоряжении RISE Moldova и украинского проекта "Схемы" оказалась копия письма Филипа от 7 марта, адресованного Порошенко и премьеру Владимиру Гройсману, где тот просит исключить ММЗ из списка санкций, а также остановить антидемпинговое расследование против завода.

На вопросы журналистов в СНБО Украины ответили, что решение о выводе ММЗ из-под санкций мотивировано предложением СБУ, а в СБУ заявили, что инициатива принадлежит Администрации президента.