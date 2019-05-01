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Агрессия РФ на востоке: Двое бойцов ООС получили ранения

Среда, 1 мая 2019, 18:59

1 мая в зоне проведения операции Объединенных сил двое военнослужащих получили ранения, боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом в среду сообщили в пресс-центре ООС.

"Вооруженные формирования РФ вели огонь по позициям украинских подразделений из 120-и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили в штабе.

Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", дважды - из 120-и 82-мм минометов - возле н.п.Пески, из станковых противотанковых гранатометов - вблизи пгт Новотроицкое, дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле н.п.Лебединское и Николаевка, из стрелкового оружия - возле с.Гранитное.

Украинская правда
Темы: ООСжертвыМинские соглашения
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