Великобритания: Мэй уволила главу Минобороны из-за утечки по делу Huawei

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уволила министра обороны Гэвина Уильямсона из-за утечки информации с закрытого заседания Совета нацбезопасности по делу Huawei.

Об этом 1 мая сообщает "Sky News".

Согласно сообщению, такое решение Мэй приняла "в связи с утратой доверия в его способностях занимать эту должность".

Отмечается, что решение об отставке Уильямсона было принято после утечки информации с закрытого заседания Совета нацбезопасности в отношении Huawei, в ходе которого было принято решение поддержать китайского технологического гиганта в создании сети 5G.

В письме в адрес Уильямсона Тереза Мэй назвала "беспрецедентную" утечку с заседания Совета нацбезопасности "глубоко разочаровывающей".

По заявлению Мэй, "в ходе расследования, проведенного секретарем кабинета министров в связи с утечкой, она обнаружила убедительные доказательства, свидетельствующие об ответственности Уильямсона в несанкционированном разглашении информации".

По факту утечки информации было начато внутреннее расследование с возможностью уголовного расследования.

В свою очередь сам Уильямсон заявил в комментарии Sky News, что никаких доказательств его вины в настоящее время нет.

Уильямсон заверил, что не был источником утечки информации с заседания Совета нацбезопасности и "дал понять это в общении с премьер-министром на встрече", которая состоялась 1 мая.

По словам Уильямсона, ему "было рекомендовано подать в отставку или быть уволенным, на что он заявил, что сам в отставку не уйдет".

Новым министром обороны Великобритании назначена министр международного развития Пенни Мордонт, которая станет первой женщиной на этом посту.

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Напомним,