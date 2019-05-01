Великобритания: Мэй уволила главу Минобороны из-за утечки по делу Huawei

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Среда, 1 мая 2019, 21:37

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уволила министра обороны Гэвина Уильямсона из-за утечки информации с закрытого заседания Совета нацбезопасности по делу Huawei. 

Об этом 1 мая сообщает "Sky News".

Согласно сообщению, такое решение Мэй приняла "в связи с утратой доверия в его способностях занимать эту должность".

Отмечается, что решение об отставке Уильямсона было принято после утечки информации с закрытого заседания Совета нацбезопасности в отношении Huawei, в ходе которого было принято решение поддержать китайского технологического гиганта в создании сети 5G.

В письме в адрес Уильямсона Тереза Мэй назвала "беспрецедентную" утечку с заседания Совета нацбезопасности "глубоко разочаровывающей".

По заявлению Мэй, "в ходе расследования, проведенного секретарем кабинета министров в связи с утечкой, она обнаружила убедительные доказательства, свидетельствующие об ответственности Уильямсона в несанкционированном разглашении информации".

По факту утечки информации было начато внутреннее расследование с возможностью уголовного расследования. 

В свою очередь сам Уильямсон заявил в комментарии Sky News, что никаких доказательств его вины в настоящее время нет. 

Уильямсон заверил, что не был источником утечки информации с заседания Совета нацбезопасности и "дал понять это в общении с премьер-министром на встрече", которая состоялась 1 мая. 

По словам Уильямсона, ему "было рекомендовано подать в отставку или быть уволенным, на что он заявил, что сам в отставку не уйдет". 

Новым министром обороны Великобритании назначена министр международного развития Пенни Мордонт, которая станет первой женщиной на этом посту. 

 
Новым министром обороны Великобритании назначена Пенни Мордонт

Напомним, 

  • В конце апреля Центральное разведывательное управление сообщило союзникам США о том, что китайская телекоммуникационная корпорация Huawei получает финансирование от органов безопасности КНР.
  • По данным британского издания The Times, которое ссылалось на собственные источники, Huawei получает средства от Народно-освободительной армии Китая и от комиссии по национальной безопасности Коммунистической партии Китая.
  • Полученную информацию США передали своим партнерам из разведывательного альянса Five Eyes, в который входят Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия и США.
  • США, Канада, Австралия, Великобритания и Япония, наложили значительные ограничения на Huawei и ZTE из-за опасений, что использование продукции компаний сделает их сети уязвимыми для проникновения и шпионажа извне. Норвегия, Польша и Германия также рассматривают подобные шаги.
  • Техника Huawei якобы имеет "черные двери", которые дают китайским спецслужбам доступ к зашифрованным данным устройств, хотя Пекин это отрицает.
  • В Еврокомиссии убеждены, что китайские компании производят чипы, которые могут быть использованы "для получения секретов".

Украинская правда

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Темы: Великобритания Минобороны
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