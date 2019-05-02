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Обама с женой станут продюсерами сериала о Трампе

Четверг, 2 мая 2019, 03:47

Экс-президент США Барак Обама вместе с супругой Мишель станут продюсерами сериала о начальном периоде президентства Дональда Трампа. Сериал снимут по книге, которая выставляет Трампа в не слишком выигрышном свете.

Об этом сообщает DW.

"Сериал стримингового сервиса Netflix станет экранизацией бестселлера писателя Майкла Льюиса "Пятый риск", что представляет собой документальную хронику начального периода президентства Трампа. "Пятый риск" выставляет действующего президента в не слишком выигрышном свете", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что сериал будет посвящен "той незаметной работе, которую выполняют самые обычные герои, которые управляют нашим правительством и охраняют нашу нацию".

Барак и Мишель Обама объявили о сотрудничестве с Netflix в мае 2018 года. Во вторник, 30 апреля, они представили первые 7 проектов своей продюсерской компании Higher Ground Productions, которые собираются реализовать совместно с Netflix.

"Большинство из них посвящены преодолению расовой и гендерной дискриминации", - пишет DW.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампСШАОбама
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