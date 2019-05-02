Генпрокурор США отказался дать показания в Палате представителей относительно отчета Мюллера

Генеральный прокурор США Уильям Барр отказался участвовать в назначенных на четверг слушаниях юридического комитета Палаты представителей по докладу спецпрокурора Мюллера о вмешательстве РФ в американские выборы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на председателя комитета, демократа Джерролда Надлера.

Отмечается, что в четверг Барр должен был дать показания перед Комитетом, контролируемым демократами, но отказался от этого после того, как обе стороны не согласовали формат слушаний.

Представитель Минюста Керри Купек заявил, что предложение Надлера о том, чтобы юристы задавали Барру вопросы, было "беспрецедентным и ненужным". По его словам, вопросы должны задавать законодатели.

В Минюсте также заявили, что не предоставят комитету полный текст доклада Мюллера, как этого требовал Надлер.

Представитель демократов Хаким Джеффис заявил, что конгрессмены будут вынуждены вызвать генпрокурора с помощью повестки - это произойдет, если он решит не прийти на слушания.

"Он может сбежать сейчас, но скрыться ему не удастся", - подчеркнул Джеффис.

Напомним: