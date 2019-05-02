Выборы президента Казахстана: ЦИК снял кандидата, провалившего экзамен по языку

Центральная избирательная комиссия Казахстана отказала в выдвижении кандидатом в президенты общественному деятелю Жуматаю Алиеву, который не смог сдать экзамен на владение государственным языком.

Об этом сообщает 2 мая издание Tengrinews.kz.

"2 мая 2019 года в Центризбиркоме состоялось заседание лингвистической комиссии по установлению свободного владения Жуматаем Алиевым государственным языком. По результатам состоявшегося экзамена лингвистическая комиссия приняла решение, что кандидат в президенты не владеет свободно государственным языком" – зачитала проект постановления член ЦИК Ляззат Сулеймен на заседании.

Она отметила, что согласно второму пункту постановления ЦИК отказывает Алиеву в регистрации кандидатом в президенты.

Член лингвистической комиссии Адиль Ахметов сообщил, что Жуматай Алиев в письменном задании он допустил 19 ошибок по пунктуации и стилистике.

Жуматай Алиев был выдвинут общественным объединением "Халық демографиясы" 26 апреля 2019 года. В разные годы он работал в Администрации президента, был ректором Центрально-Азиатского университета, заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана, с 2012 по 2016 годы - депутат Мажилиса V созыва.

Напомним: