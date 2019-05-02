Минздрав опроверг фейк о плате за э-запись о медосмотре

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Четверг, 2 мая 2019, 18:08

Министерство здравоохранения опровергло информацию о введении платы за электронную запись о медицинском осмотре и призвало руководителей медучреждений воздержаться от оплаты за подобную услугу ГП "Украинский медицинский центр безопасности дорожного движения и информационных технологий".

Об этом 2 мая сообщает пресс-служба министерства.

"В интернете активно распространяется информация о введении платы за размещение электронных записей на сайте Минздрава Украины о прохождении медицинского осмотра. Эта информация не соответствует действительности", - отметили в ведомстве.

В министерстве утверждают, что не принимали ни одного соответствующего решения для внедрения такой платы.

Руководство Минздрава также обратилось к руководителям всех медицинских учреждений, предоставляющих услуги медосмотра, воздержаться от оплаты якобы размещения электронных записей о прохождении лицом медицинского освидетельствования на сайте Минздрава, а также о выдаче бланка формы первичной учетной отчетности.

В частности, речь шла о руководителях медучреждений, где проводят медосмотр для кандидатов в водители, периодические медосмотры водителей, людей, обладающих оружием, и декретированных лиц - воспитателей, учителей, преподавателей, студентов, работников общественного питания, торговли и других.

Отмечается, что обращение к руководству медучреждений об уплате за техническое сопровождение каждой такой записи произошло по собственной инициативе ГП "Украинский медицинский центр безопасности дорожного движения и информационных технологий" и не было согласовано с Минздравом.

По данному факту министерство инициировало проверку на госпредприятии. О результатах проверки сообщат позже.

Украинская правда

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Темы: Минздрав Украина
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