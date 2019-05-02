На Донбассе враг палит из минометов и гранатометов: ранены 2 бойца

С начала суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня: ранены 2 украинских военных.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра операции Объединенных сил.

По данным штаба, вооруженные формирования РФ вели огонь по позициям подразделений ООС из 120 и 82 мм минометов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ.

"Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сводке.