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ГПУ расследует влияние иностранцев на правоохранителей во время беспорядков в Одессе

Четверг, 2 мая 2019, 19:36

Генеральная прокуратура расследует возможное влияние иностранных лиц на работников министерства внутренних дел в Одесской области и других правоохранительных органов в связи с массовыми беспорядками в Одессе в 2014 году.

Об этом 2 мая сообщила пресс-служба Управления специальных расследований ГПУ.

"В настоящее время продолжается расследование относительно возможного влияния неизвестных следствию лиц и, в том числе иностранных, на работников ГУМВД Украины в Одесской области и других правоохранительных органов в результате чего последние не приняли исчерпывающие и необходимые меры по обеспечению охраны общественного порядка 02.05.2014 в Одессе", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в этих действиях есть признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Уголовные производства по фактам массовых беспорядков 2 мая 2014 в Одессе, расследуются следователями Нацполиции.

Напомним: 

  • 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения, большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов.
  • Правоохранители расследуют около десятка уголовных производств по различным фактам, наиболее резонансное - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.
  • В Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине заявляют, что украинские правоохранительные органы не сделали все необходимое для обеспечения полного расследования трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе.

Украинская правда
Темы: ГенпрокуратураОдесса
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