ГПУ расследует влияние иностранцев на правоохранителей во время беспорядков в Одессе

Генеральная прокуратура расследует возможное влияние иностранных лиц на работников министерства внутренних дел в Одесской области и других правоохранительных органов в связи с массовыми беспорядками в Одессе в 2014 году.

Об этом 2 мая сообщила пресс-служба Управления специальных расследований ГПУ.

"В настоящее время продолжается расследование относительно возможного влияния неизвестных следствию лиц и, в том числе иностранных, на работников ГУМВД Украины в Одесской области и других правоохранительных органов в результате чего последние не приняли исчерпывающие и необходимые меры по обеспечению охраны общественного порядка 02.05.2014 в Одессе", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в этих действиях есть признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Уголовные производства по фактам массовых беспорядков 2 мая 2014 в Одессе, расследуются следователями Нацполиции.

Напомним:

