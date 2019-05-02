Суд подтвердил 5 исков Коломойского к НБУ и "Приватбанку"
Четверг, 2 мая 2019, 19:58
Хозяйственный суд Киева подтвердил информацию о том, что украинский олигарх Игорь Коломойский подал пять новых исков к Национальному банку и "Приватбанку".
Об этом говорится в ответе суда на запрос Радио Свобода.
Отмечается, что Коломойский оспаривает пять кредитных договоров и свое поручительство за ними.
Подготовительные заседания по делам назначены на 10 мая, 16 мая, 22 мая (два заседания) и 23 мая.
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Напомним:
- До национализации Коломойскому принадлежали 41,6572% акций ПриватБанка, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акций.
- В декабря 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации "Приватбанка".
- Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155,3 млрд гривень.
- 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.
- Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка.
- 19 апреля стало известно об еще одном решении суда в пользу Коломойского по делу Приватбанка.
- Суд полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd по процедуре принудительной конвертации акций в капитал банка при национализации.
- 20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договораличного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал.