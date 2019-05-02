Суд подтвердил 5 исков Коломойского к НБУ и "Приватбанку"

Хозяйственный суд Киева подтвердил информацию о том, что украинский олигарх Игорь Коломойский подал пять новых исков к Национальному банку и "Приватбанку".

Об этом говорится в ответе суда на запрос Радио Свобода.

Отмечается, что Коломойский оспаривает пять кредитных договоров и свое поручительство за ними.

Подготовительные заседания по делам назначены на 10 мая, 16 мая, 22 мая (два заседания) и 23 мая.

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