Зеленский рассказал, как к нему лучше обращаться
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Понедельник, 20 мая 2019, 16:01
Президент Владимир Зеленский просит украинский обращаться к нему не по имени и отчеству, а просто по имени.
Об этом он написал в Twitter.
"Обращаюсь ко всем украинцам и хочу попросить вас, чтобы не называли меня Владимиром Александровичем. Пожалуйста, говорите просто – Владимир", - написал Зеленский.
Звертаюся до всіх українців і хочу попросити вас, щоб не називали мене Володимиром Олександровичем. Будь ласка, кажіть просто - Володимире.— Володимир Зеленський (@VZelenskyy) 20 травня 2019 р.
Напомним:
- 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины в Верховной Раде и официально приступил к исполнению обязанностей.
Украинская правда
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