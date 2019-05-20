Зеленский рассказал, как к нему лучше обращаться

Президент Владимир Зеленский просит украинский обращаться к нему не по имени и отчеству, а просто по имени.

Об этом он написал в Twitter.

"Обращаюсь ко всем украинцам и хочу попросить вас, чтобы не называли меня Владимиром Александровичем. Пожалуйста, говорите просто – Владимир", - написал Зеленский.

Звертаюся до всіх українців і хочу попросити вас, щоб не називали мене Володимиром Олександровичем. Будь ласка, кажіть просто - Володимире. — Володимир Зеленський (@VZelenskyy) 20 травня 2019 р.

Напомним: