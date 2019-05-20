Зеленский рассказал, как к нему лучше обращаться

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Понедельник, 20 мая 2019, 16:01

Президент Владимир Зеленский просит украинский обращаться к нему не по имени и отчеству, а просто по имени.

Об этом он написал в Twitter.

"Обращаюсь ко всем украинцам и хочу попросить вас, чтобы не называли меня Владимиром Александровичем. Пожалуйста, говорите просто – Владимир", - написал Зеленский.

Напомним:

  • 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины в Верховной Раде и официально приступил к исполнению обязанностей. 

Украинская правда

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Темы: Зеленский


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