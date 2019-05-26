На выборах в ЕП во Франции победила партия Ле Пен - экзит-полы

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Воскресенье, 26 мая 2019, 22:47

Во Франции, согласно экзит-полам, на выборах в Европарламент наибольшую поддержку получила правопопулистская партия "Национальное собрание" Марин Ле Пен.

В частности, правые популисты набирают от 23 до 24,2% голосов, пишет DW.

Партия действующего президента Эммануэля Макрона "Республика на марше" набирает от 21,9 до 22,5% поддержки, сообщает AFP.

Если этот результат сохранится после завершения подсчета голосов, у партии Ле Пен будет 22 голоса из 74, которыми Франция располагает в Европарламенте, депутаты из избирательного списка  Макрона могут получить 21 голос, пишет Европейская правда.

Стоит отметить, что на предыдущих выборах в Европарламент во Франции партия Ле Пен также была первой с показателем 24,85% и получила 24 депутатских мандата.

На третьем месте "Зеленые" с почти 13% голосов.

Консерваторы из партии "Республиканцы" заняли четвертое место с 8,3% голосов, за ними - левая "Непокоренная Франция" Жан-Люка Меланшона с 6,7%, столько же набирают социалисты.

В Европарламенте у Франции будет 74 представителя. 

Как заявила Ле Пен, прогнозируемый для ее партии результат "подтверждает новый разделение между националистами и глобалистами" во Франции и за ее пределами.

Также она призвала президента Эммануэля Макрона распустить парламент страны.

Макрон в свою очередь заявил, что прогнозы результатов голосования во Франции свидетельствуют о "проказе" национализма, которая съедает ЕС изнутри.

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Темы: виборы Европарламент Франция


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