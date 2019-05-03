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Украина призывает ОБСЕ требовать доступа наблюдателей на Донбассе ко всей границе с РФ

Пятница, 3 мая 2019, 00:42

Украина призывает Словацкое председательство в ОБСЕ восстановить неформальные консультации между государствами-участниками по усилению прозрачности на неконтролируемом правительством Украины участке российско-украинской границы.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук на заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Укринформ.

"Транспарентность на границе остается критическим элементом Минских договоренностей, в которых ОБСЕ играет значительную роль. Мы призываем Словацкое председательство восстановить неформальные консультации между государствами-участниками, направленные на усиление прозрачности на границе и повышения эффективности полевых миссий ОБСЕ в достижении этой цели", - заявил он .

Украинский дипломат отметил, что подконтрольные России вооруженные формирования на оккупированном Донбассе препятствуют любым попыткам наблюдателей ОБСЕ осуществлять эффективный мониторинг, прежде всего в прилегающих к неконтролируемой границе районах. В частности, это касается и железнодорожной станции "Красная Могила" вблизи приграничной Вознесеновки на Луганщине.

"Российские марионетки препятствуют любым попыткам Миссии мониторить такие станции: 15 и 16 апреля они сообщили патрулям СММ, которые пытались отследить ситуацию на железнодорожном вокзале "Красная Могила" вблизи Вознесеновки, чтобы те оставили местность. Я бы хотел напомнить, что эта железнодорожная станция расположена напротив российского пункта пропуска "Гуково", на котором миссия наблюдения за рубежом регулярно регистрирует звук движения поездов как в Украине, так и в России ", - заявил Прокопчук.

Темы: ОБСЕОРДЛОДонбассРосcия
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