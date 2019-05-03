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Коломойский о возможном роспуске парламента: Мне все равно

Пятница, 3 мая 2019, 02:25

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что ему все равно распустит ли новый президент Владимир Зеленский нынешний состав парламента.

Об этом он сказал в интервью "Bihus.info".

"Мне все равно, - ответил Коломойский на вопрос, как он относится к вероятному роспуску парламента. - Вопрос только зачем распускать парламент, с какой целью".

"Если это политика, если с политической или политиканской точки зрения, мне это понятно. Если сказать, что то, что изберут будет лучше, чем то, что сейчас, у меня есть сомнения. Потому что, если его распустят сейчас, то 100 процентов выборы будут идти по существующей системе, то есть будет половина мажоритарщиков", - добавил Коломойский.

Напомним:

  • 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. Зеленского поддержали 73,22% избирателей, Петра Порошенко - 24,45%.
  • По Конституции президент имеет право распустить Верховную Раду и назначить внеочередные выборы, но не менее чем за полгода до истечения срока полномочий парламента. Очередные выборы Рады назначены на 27 октября.
  • Ранее шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский заявлял, что в случае победы на выборах планирует подать закон об импичменте, а о роспуске Верховной Рады будет думать.
  • 22 апреля спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что сейчас нет оснований для роспуска парламента, а после 27 мая их и не сможет возникнуть.
  • 25 апреля Зеленский обвинил Центризбирком в затягивании объявления результатов выборов президента.
  • В ЦИК Зеленскому ответили, что имеют 10 дней для установления результата и по состоянию на 25 апреля принимают протоколы от окружных избирательных комиссий с "беспрецедентной скоростью".
  • 30 апреля ЦИК объявил официальные результаты выборов.

Темы: Верховная РадаЗеленскийКоломойский
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