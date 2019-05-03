Олигарх Игорь Коломойский заявил, что ему все равно распустит ли новый президент Владимир Зеленский нынешний состав парламента.

Об этом он сказал в интервью "Bihus.info".

"Мне все равно, - ответил Коломойский на вопрос, как он относится к вероятному роспуску парламента. - Вопрос только зачем распускать парламент, с какой целью".

"Если это политика, если с политической или политиканской точки зрения, мне это понятно. Если сказать, что то, что изберут будет лучше, чем то, что сейчас, у меня есть сомнения. Потому что, если его распустят сейчас, то 100 процентов выборы будут идти по существующей системе, то есть будет половина мажоритарщиков", - добавил Коломойский.

Напомним: