Трамп официально выдвинул кандидатуру на должность постпреда США в ООН

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Пятница, 3 мая 2019, 07:15

Президент США Дональд Трамп официально выдвинул на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций Келли Найт Крафт.

Уведомление об этом было направлено в Сенат США, пишет DW.

Если Сенат утвердит кандидатуру Крафт, она сменит на этом посту Никки Хейли, объявившую о своем уходе еще в октябре 2018 года.

Утверждение кандидатуры Крафт в Сенате должно пройти в два этапа: сначала в комитете по иностранным делам, а затем - общим голосованием.

Келли Крафт - действующий посол США в Канаде. Ее муж, угольный миллиардер Джо Крафт, является многолетним спонсором партии республиканцев.

Напомним: 

  • Хизер Нойерт, которую президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил назначить на должность постпреда США при ООН, сняла с рассмотрения свою кандидатуру.
  • После того, как Нойерт сняла с рассмотрения свою кандидатуру, Трамп выбирал номинанта среди 4 основных кандидатов.
  • 9 октября посол США в ООН Никки Хейли подала заявление об отставке непосредственно президенту Дональду Трампу. 31 декабря завершился ее срок полномочий.

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Темы: ООН США
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