Трамп официально выдвинул кандидатуру на должность постпреда США в ООН

Президент США Дональд Трамп официально выдвинул на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций Келли Найт Крафт.

Уведомление об этом было направлено в Сенат США, пишет DW.

Если Сенат утвердит кандидатуру Крафт, она сменит на этом посту Никки Хейли, объявившую о своем уходе еще в октябре 2018 года.

Утверждение кандидатуры Крафт в Сенате должно пройти в два этапа: сначала в комитете по иностранным делам, а затем - общим голосованием.

Келли Крафт - действующий посол США в Канаде. Ее муж, угольный миллиардер Джо Крафт, является многолетним спонсором партии республиканцев.

Напомним: