Украинцам не советуют ехать на отдых в Тунис: МИД рассказал о рисках

В Министерстве иностранных дел рекомендуют украинцам воздержаться от поездок в Тунис в связи с рисками повышенного уровня террористической угрозы.

Об этом сообщила консульская служба МИД Украины.

"В Тунисе стартует туристический сезон. В этой связи рекомендуем украинским туристам учитывать существующие в этой стране вопросы безопасности риски, обусловленные повышенным уровнем террористической угрозы, вероятностью проведения стихийных акций протеста и т.д. ", - говорится в сообщении.

Дипломаты советуют учитывать, что продолжающийся вооруженный конфликт в соседней Ливии и сложная внутриполитическая ситуация в Алжире имеют негативное влияние на ситуацию в Тунисе.

Украинцы, которые находятся на территории Тунисской Республики, должны придерживаться следующих рекомендаций:

- проявлять повышенную бдительность и осторожность, воздерживаться от посещения мест большого скопления людей, не принимать участия в акциях протеста, демонстрациях и других массовых мероприятиях, не вступать в споры с местным населением по религиозным и социально-политическим вопросам;

- всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность и законность пребывания в Тунисе, неуклонно выполнять требования и указания представителей местных правоохранительных органов; по возможности иметь при себе мобильный телефон с сим-картой местного оператора мобильной связи (сим-карты можно приобрести во всех международных аэропортах Тунисской Республики по предъявлению паспорта гражданина Украины для выезда за границу)

- не оставлять без необходимости места организованного отдыха, которые находятся под охраной и наблюдением сил безопасности, максимально ограничить передвижения в ночное время;

- воздержаться от поездок в тунисские вилайеты Кассерин, Кеф, Сиди Бузид, Кбили, Дуз, Кайруан, Татауин, Меденин, а также в приграничные с Ливией и Алжиром территории;

- при желании осуществить туристическую поездку по стране, следует выбирать групповые экскурсии по классическим маршрутам в сопровождении представителя туроператора или компании, организующей экскурсию;

- при выборе места отдыха отдавать предпочтение отелям, расположенным в крупнейших туристических центрах страны (Тунис, Хаммамет, Сус, Магдия, Набель, Монастир, Табарка, Тозер, остров Джерба ​​и т.д.).

Отмечается, что МИД Украины имеет ограниченные возможности по оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации с участием граждан Украины в отдельных регионах Туниса, поскольку выезд украинских дипломатов в эти регионы возможен только после получения разрешения от местного внешнеполитического ведомства.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации, угрозы безопасности и жизни граждан Украины следует безотлагательно обращаться в правоохранительные органы Туниса (лично или по телефону - 197) и в Посольство Украины в Тунисской Республике по телефону (+216) 94127342 (круглосуточно) .