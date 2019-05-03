Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинцам не советуют ехать на отдых в Тунис: МИД рассказал о рисках

Пятница, 3 мая 2019, 08:08

В Министерстве иностранных дел рекомендуют украинцам воздержаться от поездок в Тунис в связи с рисками повышенного уровня террористической угрозы.

Об этом сообщила консульская служба МИД Украины.

"В Тунисе стартует туристический сезон. В этой связи рекомендуем украинским туристам учитывать существующие в этой стране вопросы безопасности риски, обусловленные повышенным уровнем террористической угрозы, вероятностью проведения стихийных акций протеста и т.д. ", - говорится в сообщении.

Дипломаты советуют учитывать, что продолжающийся вооруженный конфликт в соседней Ливии и сложная внутриполитическая ситуация в Алжире имеют негативное влияние на ситуацию в Тунисе.

Украинцы, которые находятся на территории Тунисской Республики, должны придерживаться следующих рекомендаций:

  • - проявлять повышенную бдительность и осторожность, воздерживаться от посещения мест большого скопления людей, не принимать участия в акциях протеста, демонстрациях и других массовых мероприятиях, не вступать в споры с местным населением по религиозным и социально-политическим вопросам;
  • - всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность и законность пребывания в Тунисе, неуклонно выполнять требования и указания представителей местных правоохранительных органов; по возможности иметь при себе мобильный телефон с сим-картой местного оператора мобильной связи (сим-карты можно приобрести во всех международных аэропортах Тунисской Республики по предъявлению паспорта гражданина Украины для выезда за границу)
  • - не оставлять без необходимости места организованного отдыха, которые находятся под охраной и наблюдением сил безопасности, максимально ограничить передвижения в ночное время;
  • - воздержаться от поездок в тунисские вилайеты Кассерин, Кеф, Сиди Бузид, Кбили, Дуз, Кайруан, Татауин, Меденин, а также в приграничные с Ливией и Алжиром территории;
  • - при желании осуществить туристическую поездку по стране, следует выбирать групповые экскурсии по классическим маршрутам в сопровождении представителя туроператора или компании, организующей экскурсию;
  • - при выборе места отдыха отдавать предпочтение отелям, расположенным в крупнейших туристических центрах страны (Тунис, Хаммамет, Сус, Магдия, Набель, Монастир, Табарка, Тозер, остров Джерба ​​и т.д.).

Отмечается, что МИД Украины имеет ограниченные возможности по оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации с участием граждан Украины в отдельных регионах Туниса, поскольку выезд украинских дипломатов в эти регионы возможен только после получения разрешения от местного внешнеполитического ведомства.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации, угрозы безопасности и жизни граждан Украины следует безотлагательно обращаться в правоохранительные органы Туниса (лично или по телефону - 197) и в Посольство Украины в Тунисской Республике по телефону (+216) 94127342 (круглосуточно) .

Украинская правда
Темы: туризмМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
туризм
Мы целую жизнь по нему ходили!Как самый длинный деревянный мост Украины спасал людей во время Голодомора
Здесь когда-то немецкий танк упал! Как выглядит самый длинный деревянный мост Украины в Каплинцах
Спрос на пятизвездочные отели растет несмотря на войну: благодаря чему
Последние новости
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
Все новости...
Реклама: