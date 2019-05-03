Во время тушения пожара в столичном коллекторе нашли два тела

Во время тушения пожара в столичном коллекторе теплотрассы обнаружили тела двух мужчин.

Об этом сообщает в пятницу официальный сайт Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что 3 мая в 5:06 в столичную Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в районе Воздухофлотского путепровода в Соломенском районе Киева.

По данным пожарных, в коллекторе теплотрассы горел мусор.

В 5:58 пожар был ликвидирован. Во время тушения пожара в камере коллектора пожарные обнаружили тела двух мужчин.

Обстоятельства трагедии и личности погибших устанавливают правоохранительные органы.