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Во время тушения пожара в столичном коллекторе нашли два тела

Пятница, 3 мая 2019, 10:44

Во время тушения пожара в столичном коллекторе теплотрассы обнаружили тела двух мужчин.

Об этом сообщает в пятницу официальный сайт Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что 3 мая в 5:06 в столичную Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в районе Воздухофлотского путепровода в Соломенском районе Киева.

По данным пожарных, в коллекторе теплотрассы горел мусор.

В 5:58 пожар был ликвидирован. Во время тушения пожара в камере коллектора пожарные обнаружили тела двух мужчин.

Обстоятельства трагедии и личности погибших устанавливают правоохранительные органы.

Темы: Киев
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