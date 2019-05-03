В ООС тренировались уничтожать врага в воздухе

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Пятница, 3 мая 2019, 14:23

В зоне проведения операции объединенных сил состоялись тактические учения по противовоздушной обороне.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в тренировках приняли участие дивизионы, батареи и другие подразделения противовоздушной обороны оперативно-тактических группировок ООС.

"С целью максимального приближения условий учений к боевым в качестве противника выступили наши военные летчики", - говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, учения проводились для повышения эффективности системы противовоздушной обороны, совершенствования практических навыков боевых расчетов и расчетов при отработке воздушных целей, организации противовоздушного боя в общей системе противовоздушной обороны.

В ходе занятий служащие отработали несения боевого дежурства, уничтожение нарушителей воздушного пространства, отражение удара воздушного противника, прикрытия подразделения при переходе в наступление, уничтожение воздушных целей.

В штабе отмечают, что со всеми задачами участники учений справились на отлично.

Украинская правда

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Темы: ООС Объединенные силы на Донбассе
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