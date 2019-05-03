За буллинг в столичной школе оштрафовали родителей двух учеников

Оболонский суд города Киева привлек к административной ответственности родителей двух подростков, которые устроили травлю и унижали своего одноклассника.

Об этом сообщает в пятницу пресс-служба столичной полиции.

Отмечается, что в Оболонский управления полиции с заявлением обратились родители ученика четвертого класса. Они сообщили, что двое одноклассников издеваются над их сыном: унизительно шутят, оскорбляют, дерутся и портят школьные вещи. Из-за этого мальчик категорически отказывался ходить в школу.

Работники сектора ювенальной превенции посетили школу, в которой учатся дети, и провели беседу с участниками конфликта и их одноклассниками. Правоохранители установили, что издевательства продолжались в течение четырех месяцев.

Учитывая все обстоятельства, полицейские составили два административных протокола на родителей виновников.

Оболонский суд города Киева привлек к административной ответственности по ч. 3 ст. 173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях родителей несовершеннолетних обидчиков и назначил им штраф в размере 850 гривен.