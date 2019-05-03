Боевики с начала суток ранили двух военных

По состоянию на 12:00 пятницы боевики 12 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, в результате обстрелов двое военнослужащих Операции объединенных сил получили ранения.

Об этом рассказал во время брифинга 3 мая пресс-секретарь Минобороны полковник Максим Праута.

"С половины первого ночи российско-оккупационные войска почти час со стороны Верхньоширокивского из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия обстреливали военнослужащих Вооруженных сил, выполняющих боевые задачи вблизи населенного пункта Пищевик", - заявил он.

Позиции подразделений ООС неподалеку Новотроицкого дважды за ночь были обстреляны из запрещенных минометов 120-го и 82-го калибров, а также автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Еще один обстрел здесь произошел после 6 утра, на этот раз с миномета калибра 120 мм и пулеметов крупного калибра.

"Под утро боевики выпустили 4 мины калибра 82 мм по опорным пунктам наших войск в районе Березовой, и еще два раза использовал минометы 82-го калибра во время обстрелов защитников Марьинки", - отметили в Минобороны.

Также у Марьинки утром зафиксированы 2 обстрелы из автоматических станковых гранатометов, а также пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Защитники Авдеевки оказывались под огнем противника дважды. С 6.40 в течение 20 минут оккупанты со стороны Спартака вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а после 9.10 со стороны Яковлевки выпустили 6 мин калибра 120 мм.

В районе Павлополя около 6 утра произошел довольно длительный обстрел позиций наших войск из вооружения боевой машины пехоты.

По предварительной информации, в течение 3 мая двое военнослужащих ООС ранены. Потери противника в результате ответного огня уточняются.

Отмечается, что подразделения ООС контролируют ситуацию на линии соприкосновения.

Напомним: