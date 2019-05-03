Боевики накрыли минометным огнем позиции ООС у Авдеевки, есть раненые

Боевики 16 раз открывали огонь по позициям ООС, двое военнослужащих ранены.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 13 раз обстреляли позиции украинских военных.



В частности, трижды из 120 и 82 мм минометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Авдеевки, из 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов у Новотроицкого, из БМП и крупнокалиберных пулеметов вблизи Гнутово.



Кроме того, боевики трижды обстреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов позиции ООС у Марьинки, из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов у Лебединского, дважды из автоматических станковых гранатометов в районе Широкино и Пищевика и еще дважды из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вблизи Павлополя.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил: из 82 мм минометов и автоматических станковых гранатометов у Золотого-4, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, у Новолуганского и из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия у Шумов.



В штабе рассказали, что открывали огонь и заверили, что держат ситуацию под контролем.