Мужчине, который похитил из церкви товара на 33 тысячи, грозит 6 лет тюрьмы

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Пятница, 3 мая 2019, 18:32

В Киевской области задержали и сообщили о подозрении мужчине, который обокрал помещение храма "Святого Великомученика Георгия Победоносца" на Оболони.

Об этом 3 мая сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Правоохранители установили, что вечером 14 марта преступник проник в храм через окно и похитил из церковной ювелирной лавки 25 серебряных цепочек, 30 серебряных крестиков, 2 серебряные ложки, 20 серебряных колец, 10 святых образов, 10 золотых крестиков, денежные средства в сумме 400 грн. и две Богослуживые книги "Евангелие".

Отмечается, что общая сумма похищенного имущества составила 33 тысячи гривен.

"Злоумышленником оказался 37-летний киевлянин, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления", - сообщили в прокуратуре.

В тот день, по данным ведомства, мужчина находился на службе в храме и подробно рассмотрел, где находятся ювелирные изделия и денежные средства.

Мужчину задержали в Фастове при попытке сбыть похищенное имущество.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 185 УК (тайное похищение чужого имущества (кража) совершенного повторно, соединенная с проникновением в иное помещение).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Мужчине грозит от 3 до 6 лет с лишением свободы.

Представитель столичной прокуратуры Надежда Максимец в Facebook отметила, что мужчина совершил еще 7 краж в Фастове, а возможно и в других городах.

Украинская правда

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Темы: Киев прокуратура церковь
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