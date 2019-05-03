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В Молдове депутаты требуют от премьера объяснений по письму Порошенко о санкциях

Пятница, 3 мая 2019, 20:12

Группа депутатов парламента Молдовы требует от молдавского премьер-министра Павла Филипа отчитаться относительно его письма украинскому президенту Петру Порошенко, которое стало формальным поводом для снятия санкций с одного из ключевых налогоплательщиков непризнанного Приднестровья - Молдавского металлургического завода.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Радио Свобода.

В официальном обращении восьми молдавских парламентариев, зарегистрированном 3 мая, говорится: "Каков юридический режим "ММЗ", согласно законодательству Молдовы, что гарантирует вывод завода из-под санкций воюющей страны? Какова политика правительства [Молдовы – ред.] в отношении экономических агентов из сепаратистского региона, который аккумулирует астрономические долги около 7 миллиардов долларов в акционерном обществе, в котором правительство Республики Молдова является миноритарным акционером, то есть решает не защищать интересы [государства – ред]?" – так депутаты отреагировали на расследование "Схем" и RISE.

Отдельно парламентарии попросили разобраться с тем, кто является бенефициаром фирмы Novastal prim, которая поставляла украинский металлолом на металлургический завод в тот момент, пока на него были наложены санкции.

В свою очередь глава крупнейшей оппозиционной партии Молдовы Андрей Нэстасе заявил, что "хотел бы увидеть реакцию европейских институтов на обнародованные в расследовании факты о роли премьер-министра Молдовы Филиппа в снятии санкций в отношении "ММЗ".

В связи с материалом "Схем" и RISE, 14 мая 2018 года президент Петр Порошенко включил ММЗ в список санкций на три года, однако 19 марта 2019 года Порошенко издал указ с обновленным списком юридических лиц, подпадающих под санкции, где вместо ММЗ числится кишиневская компания Novastal prim.

В распоряжении RISE Moldova и украинского проекта "Схемы" оказалась копия письма Филиппа от 7 марта, адресованного Порошенко и премьеру Владимиру Гройсману, где тот просит исключить ММЗ из списка санкций, а также остановить антидемпинговое расследование против завода.

Темы: МолдоваПорошенко
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